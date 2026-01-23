爸媽暗示「紅包要包大包一點」他陷苦惱 過來人給建議

農曆春節將至，許多民眾也開始煩惱紅包怎麼包，有網友分享，最近爸媽一直暗示自己「紅包要包大包一點」，對此原PO坦言非常煩惱，忍不住好奇其他網友的經驗談，在網上引發討論。

有網友在論壇Dcard發文，表示自己剛出社會半年，雖然年終還不錯，但對於要包多少紅包給爸媽還是感到很苦惱，原PO透露，爸媽一直暗示自己「紅包要包大包一點」，但原PO已經每個月固定會給5000元到8000元的生活費，也時不時會給錢補貼家用，或是買禮物送爸媽，加上小時候最多也只領過1600元的紅包，因此感到十分煩惱，忍不住好奇其他網友的想法，「所以在想要包3600元、6000元或6600元，3600元會顯得很小氣嗎？」、「給爸媽的紅包要包多少？」

廣告 廣告

不少過來人給建議「現在就包6000元，未來只會越變越大包，只要有一年包比較少一定會被碎念」、「真的不要第一次包太多，苦主在這，今年已經32歲，今年的紅包已經16800x2了」、「剛出社會包3600很可以了，不用一次到位，以後過幾年有增加的空間，爸媽會更有感」、「剛出社會不用包太多，我父母都是2000元開始慢慢往上，你一開始包太高就回不去了」。

也有網友認為量力而為就好「紅包這事情，看自己能力、心意，不是多就一定完美，如果因為紅包金額，搞到自己不愉快，那失去紅包的祝福喜悅了，就像親友結婚包紅包一樣，如果會在意紅包金額，說真的再多都不會滿意的」、「個人覺得紅包是心意不應該拿來比較」、「紅包是心意，不是價值交換」。

撰稿：吳怡萱





