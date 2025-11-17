爸媽注意！寶寶換尿布髖關節發出「咔嗒聲」恐為脫臼警訊

幫寶寶換尿布時若聽到髖關節處發出「咔嗒」聲響，可能是髖關節脫臼警訊！髖關節發育不良雖然發生率僅約千分之1.5，卻是嬰幼兒最常見的髖部疾病，若及早發現治療，可避免手術治療甚至終生跛行的遺憾。

幫寶寶換尿布時若聽到髖關節處發出「咔嗒」聲響，可能是髖關節脫臼警訊。（圖／freepik）

振興醫院骨科部主治醫師鄭士豪表示，發展性髖關節發育不良是指嬰兒或兒童的髖關節非因受傷、感染併發症、各種肌肉麻痺或其他神經病變引起的問題。根據統計，此類患者以女性居多，且有半數以上為兩側性發生，約二至三成患者為單側發生，而左側髖關節的發生率比右側高。

廣告 廣告

「發展性髖關節發育不良並非關節一定有脫臼，因程度不同，可能造成關節不穩定、半脫位、甚至完全脫臼。」鄭醫師解釋，脫臼程度輕重不同，有些可以徒手復位，若無法徒手復位者則建議接受手術治療。

嬰兒剛出生時，髖關節異常往往不易察覺，但隨著年齡增長，大多在一歲後逐漸出現脫臼、雙腿長短不一、跛行等症狀。鄭醫師指出，若兩側髖關節皆脫臼，常要到成年後因行走疼痛或髖關節外展角度受限而就醫，這時才被診斷為髖關節發育不良，此時接受人工髖關節置換術是解決行走疼痛與跛行的有效方式。

髖關節異常往往不易察覺，但隨著年齡增長，大多在一歲後逐漸出現脫臼、雙腿長短不一、跛行等症狀。（圖／振興醫院）

鄭士豪醫師強調，近二十年來，台灣多數新生兒髖關節發育不良的案例，已能透過早期診斷與帕氏吊帶治療而恢復正常，治療時間約3-6個月，成功率高達九成。嬰兒出生後三至六個月內，可由專科醫師透過觸診檢查髖關節的穩定性及是否脫位，若發現疑似異常，通常會進一步安排髖部超音波檢查。

「六個月大前確診的嬰兒，多可透過骨盆吊帶固定改善；若超過六個月才診斷，則可能需要施以石膏固定，甚至接受手術治療。」鄭士豪醫師提醒，及早發現、及時治療，是避免日後併發症的關鍵。

鄭士豪醫師也教導家長簡易觀察方法。（圖／振興醫院）

鄭士豪醫師也教導家長簡易觀察方法，包括檢查寶寶雙腿屈膝外張時，兩腿外張角度是否一致；以及讓孩子躺在床上雙腿屈膝、膝蓋併攏，觀察雙腳膝蓋高度是否一致。此外，若孩子髖關節動作時有「咔嗒」聲響，或是走路時一拐一拐、步態不穩，建議盡快就醫檢查。

「髖關節發育不良的原因目前仍不確定，」鄭士豪醫師表示，如果家長發現孩子有任何下肢的異狀，請盡快就醫檢查，早期治療才能讓孩子獲得最好的療效。

延伸閱讀

義老闆嘲諷「16名台人只點5披薩」遭炎上 當地市長急滅火

南海秀肌肉！陸首出動「轟炸機編隊」巡航 嗆菲國「別再挑事」

大陸黃海實彈軍演仍出動18機艦擾台 蘭嶼東方外海直升機盤旋