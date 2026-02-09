爸媽注意！把小孩壓歲錢「轉包」出去竟違法？律師親曝「1條件」成年後可追回

《哈！真相大白了》將推出新春特別節目。公視提供

庾澄慶（哈林）主持的益智節目《哈！真相大白了》將推出新春特別節目，特別邀請知名主播方念華、黃明明、陳雅琳、王淑麗、錢定遠、王軍凱同台參賽搶紅包。節目中針對過年常見的紅包問題出題，其中「爸媽拿走小孩的壓歲錢，是違法行為」一題，不僅讓現場主播們分成兩派激烈討論，更讓不少人驚呼大笑：「原來我爸媽都違法了！」該集內容將於除夕夜（2月16日）晚間8時播出。

《哈！真相大白了》特別節目邀主播王軍凱（左起）、王淑麗、方念華同上節目。公視提供

主播群挑戰益智賽 方念華自曝先做功課仍答錯

難得參與益智節目的專業主播們，面對哈林的幽默出題皆不敢掉以輕心。播報經驗豐富的方念華透露，自己上節目前有先看過往內容做功課，卻苦笑表示：「我每一題都答錯。」她甚至在化妝間與體育主播錢定遠切磋，打趣說：「錢sir教我說，念華我們就是逆著答就對了。」讓錢定遠在一旁傻笑。錢定遠也感嘆，錄製益智節目的壓力極大，「比我在去年美國職棒季後賽播了18局的比賽，還要更焦慮」。

國際新聞主播黃明明（左）挺進最後關卡。公視提供

紅包轉手包給別人也違法？主播觀點大不同

節目現場出題「爸媽拿走小孩的壓歲錢，擅自轉包紅包給其他人，是違法行為」引發熱議。氣象主播王淑麗選擇「不違法」，並表示：「只要小孩子不哭不鬧，應該就沒有違法行為。」哈林隨即開玩笑回應：「小孩不但不哭鬧，他還不知道，嘿嘿。」陳雅琳則分享自身經驗，提到媽媽過去也是將小孩紅包入手後，「轉頭分一分，說句『恭喜！』又包出去」。哈林也附和這種「轉包」文化，戲稱：「你包給我的孩子，我再包給你的孩子，兩不相欠。」

《哈！真相大白了》新年特別節目知名主播王淑麗、方念華、陳雅琳同上節目，方念華頻頻答對露出開心表情。公視提供

律師解析紅包所有權 成年後兩年內可追索

方念華則堅持「違法」立場，她認為：「這個很難執法，但不代表它是合法。」最終答案揭曉為「○」（違法），讓答對的方念華與黃明明興奮歡呼。節目專家律師陳又新解釋，長輩包給未成年子女的紅包屬於「贈與」，所有權歸屬小孩，父母雖有管理、處分的權利，但前提是必須「為小孩的利益處分」。陳又新強調，若將紅包錢轉包出去導致總額變少，即損害小孩利益。針對陳雅琳詢問「小孩可以追索嗎？」律師進一步說明：「小孩如果成年，是可以來追索的，只是追訴期以2年為限。」不過他也補充，實務上幾乎沒發生過這類訴訟，錢定遠聽完後笑稱，那就當作是「孝親」了。



