爸媽注意！沐浴乳導致孩子性早熟 專家揭「3大原則」
針對近日網路流傳嬰幼兒使用沐浴乳會導致性早熟的說法，知名產科醫師蘇怡寧表示，此傳言並非完全空穴來風。問題關鍵在於部分清潔產品添加的內分泌干擾物，也就是俗稱的環境荷爾蒙。
蘇怡寧醫師指出，為了讓產品更香、更好推勻或延長保存期限，廠商會在產品中添加鄰苯二甲酸酯、對羥基苯甲酸酯以及部分酚類化合物等化學物質。這些物質可能干擾發育中的內分泌系統。目前人體研究觀察顯示，這些物質與女孩乳房提早發育存在相關性，但僅屬觀察性研究，並非直接因果關係。特別是在男孩身上，相關證據更為有限。
醫師強調，性早熟的成因相當複雜，長期或累積的環境暴露才有可能影響發育中的內分泌調控。單一沐浴產品直接導致性早熟的說法，目前缺乏充分的科學實證支持。
為協助家長降低風險，蘇怡寧提出三大挑選原則。第一，避開濃郁香氣產品。嬰幼兒洗完澡不需要散發持久香味，香味越濃、持久度越高，使用定香劑的機率就越大，建議選擇無香精或成分單純的產品。第二，注意停留時間。沐浴乳在皮膚停留時間短且會沖洗，風險相對可控。真正需要警覺的是標榜免沖洗、長時間留在皮膚上的乳液或長效留香產品。第三，成分表越簡單越好。越單純的產品，成分表越短，對正在發育的孩子就越友善。
蘇怡寧醫師提醒，性早熟的誘因包含工業污染、過度使用化妝品、營養狀態、生活習慣及遺傳等多重因素。比起糾結於一瓶沐浴乳，家長更應關注孩子的整體發育狀況。若發現孩子出現乳房或睪丸提早發育、陰毛生長、身高突然快速竄升、骨齡明顯超前等現象，應盡快就醫評估。醫師呼籲家長採取暴露最小化策略，落實簡單生活原則，才是保護孩子健康發育的長久之計。
