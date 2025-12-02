爸媽注意！腸病毒仍在流行期 學齡前幼童要小心這幾型病毒

腸病毒持續處於流行期，上週健保門急診就診人次1萬1913，與前週持平。目前社區流行的腸病毒病毒株，主要是感染學齡前5歲以下的幼兒，且較易形成重症，提醒爸媽下班回家，以及哥姊放學要跟家中小小孩玩之前，一定要用肥皂洗手，落實生病不上課，以避免造成交叉感染。

上週腸病毒未新增腸病毒重症或死亡病例。今年（2025）年腸病毒累計19例重症病例（含9例死亡）為近6年同期最高，其中感染伊科病毒11型17型、克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，以新生兒15例為多。

惟目前根據疾管署監測，社區流行病毒已轉為克沙奇A6型，以及克沙奇A16型及A5型，它的症狀跟易感染新生兒伊科病毒11型的症狀差很大，伊科病毒11型感染的新生兒症狀為發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等；且病程發展快速，未及及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症。

至於克沙奇A6型、以及克沙奇A16型及A5型感染的學齡前幼兒，症狀則是發燒、手足口症、皰疹性咽峽炎等，至於重症前兆則包括嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，若孩子出現以上症狀，務必盡快至大醫院急診。



