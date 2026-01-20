爸媽的錢全花在電玩上 啃老兒「只打遊戲不工作」嫌父母零用錢太少起殺機

廖聰賢不務正業又沉迷電玩，17日晚間向母親索討零用錢後，竟亂刀砍死雙親。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區17日晚間發生弒親血案，36歲廖聰賢沉迷遊戲、長期啃老，不滿父母每月5000元零用錢太少，又認為雙親沒按時給零用錢，竟持刀殺害67歲父親和75歲許姓母親，在逃亡45小時後於19日晚間落網，現已被依殺害直系尊親屬罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，廖嫌父母個性古意、生活單純，平時賣蔥油餅維生，省吃儉用將他養大他，廖嫌卻自小不務正業，高中沒有畢業便開始遊手好閒，退伍後便沒有固定工作，偶爾打點零工，主要是靠父母接濟。

而廖嫌是個不折不扣的宅男，日常總是把自己關在家內，每天頂多外出購買食物後又返家，他平時沉迷遊戲，其手機和電腦內有多筆遊戲搜尋紀錄，父母的血汗錢也幾乎被他花在遊戲上，親友認為他「活在自己的世界」，對父母的生意也不願幫忙，讓父親對他頗有怨言。

17日晚間，廖嫌再次向母親索討零用錢，許姓死者起初不願給，廖嫌拿出刀後才掏錢，而廖姓死者晚間9時返家，見狀便開始對兒子唸唸有詞，廖嫌竟揮刀砍向父母，將父親砍到失去行為能力後，再亂刀砍死母親，並於逃亡45小時後在19日晚間落網，現已被依法送辦，確切案情仍須釐清。

