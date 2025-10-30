爸媽看過來！普發現金「孩童1萬怎麼領？」 3種方式一次看懂

普發1萬元現金11月起開始登記領取。廖瑞祥攝



政府推動的「全民普發現金1萬元」即將於11月正式上路，財政部近日公布完整領取辦法，針對未成年孩童推出3種分齡領取規定，家長可依照孩子年齡及家庭狀況選擇最合適的方式。此次普發共有登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現3大管道，領取期限將開放至115年4月30日止。

財政部說明，登記入帳將自11月5日起開放預登記，11月12日陸續入帳；ATM領現於11月17日啟用，郵局臨櫃領現則自11月24日起開放。為避免重複申請或遭詐騙，民眾應透過官方網站「https://10000.gov.tw」辦理，確認結尾為「.gov.tw」之政府網址，並警惕任何要求輸入身分證、帳號、密碼或驗證碼的可疑訊息。

針對家中有未成年子女的家庭，財政部也製作懶人包圖解，明確說明不同年齡層的領取方式：

未滿7歲孩童，須由父母或監護人代領，可選擇三種方式：以家長帳戶登記入帳、家長持提款卡至ATM領現，或由家長（或委託他人）親自前往郵局領現。

7歲至未滿13歲孩童，可由父母代領，亦可使用孩童本人帳戶或提款卡領取。三種管道皆可適用，包括登記入帳、ATM領現與郵局臨櫃領現。

13歲以上未成年者，可自行領取，若持有個人帳戶或提款卡，可直接登記入帳或至ATM領現；若沒有帳戶，則可攜帶健保卡至郵局臨櫃領現，也能委託他人代為辦理，但須攜帶本人健保卡與受託人具照片身分證件正本。

此外，財政部提醒，所有領取方式皆開放至115年4月30日止，不需搶辦。至於明年4月1日至4月30日出生、已領有出生證明的新生兒，也能於115年5月22日前至郵局領取。財政部呼籲，領取普發現金應謹慎辨識網站真偽，不點擊來路不明連結，避免成為詐騙目標。

財政部針對未成年孩童推出3種分齡領取普發1萬現金規定。翻攝自臉書

