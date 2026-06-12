爸媽老了誰細心來顧？AI上工了！進病房進樂齡房 大南方AI智慧健康展120項應用解照護荒
AI落地後進入居家照護會怎樣？會比家人更早發現阿公阿媽跌倒了，即使獨居的老人半夜身體突然發生異常，AI也能第一時間發出警訊。這些過去猶如科幻電影的情節，如今在AI落地生成下，正一步步實現。
國科會今（12）日在台南舉辦「大南方AI智慧健康展」，現場展示超過120項AI智慧健康應用，從跌倒預警、長照照護、遠距醫療到AI陪伴機器人通通有。台灣AI發展下一步，已經不只是做晶片，而是在少子化、高齡化社會照顧人們的生活。
AI除了幫輝達賺錢、幫台積電接單之外，現在也要將產品落地運用、開始幫忙照顧老人了。台灣邁入超高齡社會，未來，最缺的可能不是手機、不是晶片，而是照護人力。為此，國科會、數位發展部、衛福部、台南市政府、資策會舉辦了「大南方AI智慧健康展」，希望把AI帶進醫院、診所、長照中心甚至一般家庭。
這次展覽最吸睛的，其實不是什麼政策，而是許多已經開始落地的AI應用。例如獲得CES 2026創新獎的「AI輔助隱私醫療照護系統」，可以透過AI即時監測跌倒與異常狀況，但畫面經過去識別化處理，不會直接曝光個人影像，在照顧安全與保護隱私之間找到平衡，目前已導入奇美醫院與成功大學等場域。
另外「AI精準智慧抗衰弱系統」，透過AI動作分析與感測技術，評估長者肌力、平衡感與跌倒風險，甚至能提早發現身體機能退化跡象，協助長者延緩失能。
醫療照護現場，AI也開始扮演護理師助手。透過智慧床墊、智慧推車與AIoT感測設備，病患的生理資訊可以自動上傳雲端，一旦出現離床、跌倒或異常警訊，系統就能主動通知醫護人員，大幅減少人力負擔。
甚至連陪伴照護，AI也有角色戲分喔！現場展示的AI陪伴機器人，能陪長輩互動聊天，還能結合電子病歷、智慧排程與遠距醫療平台，協助照護機構提升管理效率。國科會主委吳誠文表示，台灣在半導體與ICT產業擁有世界級優勢，下一步希望讓AI不只是出口產品，更能實際解決台灣面對高齡化社會的問題。
行政院長卓榮泰也指出，AI不應只集中在科技產業，而應走進每個人的生活。從跌倒偵測、遠距醫療，到長照與健康管理，AI正在改變未來醫療照護模式。
當全球都在比誰能做出更強大的AI模型時，台灣也正在嘗試另一件事：讓AI不只會算，更會照顧人。
更多鏡報報導
這週台股千來千去洗到脫皮！ 快樂星期五能笑多久？投顧董座一句話點破
AI光通訊缺料燒到上游！全新發出磊晶晶圓漲價通知 磷化銦基板荒一路看到2027年
楊金龍鬆口「信用管制就到這裡」！ 兩大房產專家鐵口：此處買氣最關鍵下週央行會議定生死
3櫻花妹「詭異倒浴室」全斷氣！警破門搜出2物驚呆了 媽見屍當場崩潰
其他人也在看
高雄驚傳爆炸聲！火災濃煙滾滾如地獄場景 市府出手了重罰工廠五百萬
即時中心／高睿鴻報導高雄今（12）晚不安寧！大約晚間7點多，岡山區本工五路有間處理廢棄物工廠，突然傳出重大火警，火勢一度燒得極為猛烈；現場不僅出現亮到刺眼的大範圍火光，且黑煙滾滾，甚至還傳爆炸聲，宛如地獄場景。據悉，環保局當時是透過雲端監控系統發現黑煙，經查，確認為工廠倉庫區釀災，由於現場有太空袋、重油等助燃物，火勢不僅迅猛，且還出現明顯粒狀污染物。據悉，高雄市環保局進行空污檢測後，確定裁罰工廠500萬並勒令停工。
美伊和平協議露曙光！德黑蘭自封贏家 川普盼數日內簽署
美國與伊朗週五釋出強烈訊號，雙方已就結束戰爭的和平協議文本達成共識。美國官員透露，華府預計將在未來幾天內簽署初步協議；然而，伊朗方面則高調宣稱，伊朗已在這場與美國的衝突中勝出。
國外空調技師在地下室意外找到 AMD 前 CEO 的電腦，還有蘇媽等高層親筆簽名
老電腦本身通常不值多少錢，但如果它是跟一段科技公司歷史有關，那意義就不一樣了。根據外媒 Tom’s Hardware 報導，一名 HVAC 冷暖空調技師在客戶家地下室工作時，意外發
SpaceX股價市值開紅 特斯拉前董事提醒這事
[NOWNEWS今日新聞]知名富豪馬斯克（ElonMusk）旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX），已於當地時間12日正式掛牌上市，上市第一天股價即大漲19.22%，每股收在160.95...
童仲彥出獄考到證照超勵志！四叉貓揪1漏洞「出手檢舉」 超慘結果曝
前台北市議員童仲彥因涉嫌詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄，出獄後順利考上不動產經紀人證書，勵志故事被眾人直誇「了不起！」不過，網紅「四叉貓」劉宇今年2月透露，翻了法規後去檢舉童仲彥，最近收到回覆證實童仲彥的證書已被撤銷。
川普白宮草坪辦UFC格鬥賽！遭批「體育洗白」引爭議
美國總統川普將在白宮南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事，拉開一系列大型體育活動的序幕。此舉適逢川普80歲生日，旨在展現國家強盛形象，卻也引發外界質疑其利用體育進行政治宣傳與「體育洗白」的爭議。
今午後防強降雨！專家揭「這天」前後出梅 端午節連假天氣出爐
鋒面影響，中央氣象署發布2縣市大雨特報。今（13）日基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。另外，由於西南風增強，氣象署發布陸上強風特報，提醒14日晨至晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。
梅雨炸對地方！雨神助攻德基水庫「逼近滿水位」 還會往上飆
鋒面通過加上華南水氣影響下，全台持續降雨，雨落中部地區水庫集水區，攸關大台中地區民生用水的德基水庫，今（13）日水位1405.98公尺，蓄水率達95.4%，繼1月初之後，重返95%大關，處於接近滿水位的狀態，創今年春夏最高水位。德基水庫去年底蓄水率一度高達97%，隨後因為冬季枯水期久旱，水庫蓄水率一
惹到火影粉！川普把自己變成漩渦鳴人「2.4萬人抗議」 小野田：已透過外交管道反應
美國總統川普時常在社群媒體發布各種「迷因」圖文，近日他發布一部AI生成的一分鐘短片，內容再說不論到哪裡「大家都愛川普」，其中他竟把自己化身日本知名動漫《火影忍者》的主角漩渦鳴人，此舉惹怒了動漫迷，上網發起連署抗議，日本經濟安保大臣小野田紀美也對此做出回應。
大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％
受到低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，國內規模最大的曾文水庫集水區4日起持續降雨，截至12日晚，有效蓄水量再度突破1億立方米；而供應民生用水的南化水庫也不斷「進補」中，蓄水率8天成長40％。南水分署統計，曾文水庫集水區4日一早到12日下午累積降雨量超過420毫米，入流不斷，水位持續攀升，蓄水率從原本的
手機「4大魔王級APP」曝光！他喊整天不點開算勇者 全網舉白旗：一天不上脆會崩毀
現代人離不開手機，每個人也有戒不掉的APP，一名網友近日點名YouTube、ChatGPT、Threads及Instagram，稱如果有人能一整天都不打開這4款程式，「我敬你是位勇者」。貼文引發熱議，但全部人都認輸，直言「根本不可能」，也有人提到LINE和Threads高使用率，「如果加上Line，應該沒人是勇者」、「一天不上脆，世界會崩毀！」
桃園市府附近傳民宅氣爆 1人OHCA、1人嗆傷送醫
桃園市桃園區秀山路今凌晨1時傳民宅氣爆，消防出動大量人車趕往搶救，分別在4、5樓套房就出2男2女，其中4樓七旬獨居婦人傷勢嚴重，救出時已經OHCA，上擔架即做心肺復甦術搶救，5樓女子輕微嗆傷送醫，但意識清楚。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。
中樂透頭獎卻不敢花！她寧可辛苦加班兼職開Uber 背後藏辛酸真相
外國一名女子出身清貧，半年前竟然幸運抱走樂透頭獎，瞬間躍升為千萬富翁。不過她選擇把這天大的好消息藏在心底，不僅繼續忍受討厭的工作天天加班，甚至還跑去兼差開Uber，努力偽裝成拚命賺錢的模樣，只為了掩飾身價暴漲的秘密。
英王室授勳！影后海倫米蘭、黑色安息日吉他手榮譽上榜
英國公布最新授勳名單以慶祝英王查爾斯三世（King Charles III）官方生日。本次名單星光熠熠，包括奧斯卡影后海倫米蘭、重金屬樂團「黑色安息日」吉他手 Tony Iommi 及多位女足功臣皆榜上有名。
瘋傳史瓦帝尼向台灣討250億！林佳龍火線反擊：中共網軍惡意造謠
台灣與非洲唯一友邦史瓦帝尼建交逾57年，近期卻遭外媒指稱史國總理戴羅素有意倒向中國，並向台索要近250億元鉅額金援。外交部長林佳龍嚴正駁斥，指出該報導為與中共關係密切的媒體散布之假訊息，旨在惡意打壓台灣外交空間。林佳龍強調台史關係穩固，已正式邀請戴羅素總理來台參加大型論壇，以實際行動粉碎斷交謠言。外交部呼籲各界警惕中國的經濟誘餌，台灣將持續深化兩國互惠合作，穩固這段長達半世紀的鐵桿邦誼。
鋰電池大廠天宇爆內線交易 獲利6000萬… 前董座900萬交保
上櫃鋰電池大廠天宇工業二○二○年與美國公司簽署儲能產品銷售合約，創辦人、時任董座吳祖榆及總經理吳祖璋、副總經理吳祖銓三兄弟，涉在利多重訊公布前，事先透過法人帳戶、親友帳戶買進自家股票，不法獲利逾六千萬元，創下近年內線交易紀錄，調查局昨天搜索約談九人到案，北檢訊後依違反證交法，命吳祖榆九百萬交保，限制出境出海。
陳盈潔最新病況曝光！許常德一句話翻轉結局 宣布不再開唱
台語歌后陳盈潔72歲，近年健康狀況備受外界關注，自2023年因案入監服刑後，陸續因急性腎衰竭、敗血症等病況申請保外就醫。一路協助陳盈潔籌措醫療費用的音樂人許常德，日前才坦言曾擔憂她生命進入倒數階段，沒想到近日病況出現變化，也讓他感嘆人生總是充滿意外。林宜君
降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和
台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。
SpaceX上市首日飆23%！美股全面收紅 台積電ADR上揚
即時中心／綜合報導Space X上市首日飆出23%好成績，加上美伊協議有所著落，美國股市週五（12日）上揚。道瓊工業指數上漲353點，漲幅0.7%，收在51,202點；標普500指數上漲37點，漲幅0.5%，收在7,431點；那史達克指數上漲79點，漲幅0.31%，收在25,888點。台積電ADR上漲2元、收在每股423美元，漲幅0.68%；輝達上漲0.32美元、收在205美元，漲幅0.16%。