爸媽老了誰細心來顧？AI上工了！進病房進樂齡房 大南方AI智慧健康展120項應用解照護荒

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大南方AI智慧健康展展示逾120項應用，從長輩跌倒預警、遠距看診到AI陪伴聊天，準備讓AI落地走進家人需要被照顧的時刻。圖／陳宏銘攝

AI落地後進入居家照護會怎樣？會比家人更早發現阿公阿媽跌倒了，即使獨居的老人半夜身體突然發生異常，AI也能第一時間發出警訊。這些過去猶如科幻電影的情節，如今在AI落地生成下，正一步步實現。

國科會今（12）日在台南舉辦「大南方AI智慧健康展」，現場展示超過120項AI智慧健康應用，從跌倒預警、長照照護、遠距醫療到AI陪伴機器人通通有。台灣AI發展下一步，已經不只是做晶片，而是在少子化、高齡化社會照顧人們的生活。

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AI除了幫輝達賺錢、幫台積電接單之外，現在也要將產品落地運用、開始幫忙照顧老人了。台灣邁入超高齡社會，未來，最缺的可能不是手機、不是晶片，而是照護人力。為此，國科會、數位發展部、衛福部、台南市政府、資策會舉辦了「大南方AI智慧健康展」，希望把AI帶進醫院、診所、長照中心甚至一般家庭。

這次展覽最吸睛的，其實不是什麼政策，而是許多已經開始落地的AI應用。例如獲得CES 2026創新獎的「AI輔助隱私醫療照護系統」，可以透過AI即時監測跌倒與異常狀況，但畫面經過去識別化處理，不會直接曝光個人影像，在照顧安全與保護隱私之間找到平衡，目前已導入奇美醫院與成功大學等場域。

另外「AI精準智慧抗衰弱系統」，透過AI動作分析與感測技術，評估長者肌力、平衡感與跌倒風險，甚至能提早發現身體機能退化跡象，協助長者延緩失能。

醫療照護現場，AI也開始扮演護理師助手。透過智慧床墊、智慧推車與AIoT感測設備，病患的生理資訊可以自動上傳雲端，一旦出現離床、跌倒或異常警訊，系統就能主動通知醫護人員，大幅減少人力負擔。

甚至連陪伴照護，AI也有角色戲分喔！現場展示的AI陪伴機器人，能陪長輩互動聊天，還能結合電子病歷、智慧排程與遠距醫療平台，協助照護機構提升管理效率。國科會主委吳誠文表示，台灣在半導體與ICT產業擁有世界級優勢，下一步希望讓AI不只是出口產品，更能實際解決台灣面對高齡化社會的問題。

行政院長卓榮泰也指出，AI不應只集中在科技產業，而應走進每個人的生活。從跌倒偵測、遠距醫療，到長照與健康管理，AI正在改變未來醫療照護模式。

當全球都在比誰能做出更強大的AI模型時，台灣也正在嘗試另一件事：讓AI不只會算，更會照顧人。



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