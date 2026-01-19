爸媽解放！基隆七堵樂園大童區開幕 3.5米高溜滑梯21日搶玩

大孩子放電天堂來了！基隆市政府兒童及少年事務處19日為七堵室內兒童樂園「大童區」舉辦開幕活動，正式將服務對象擴及至6至12歲學齡兒童，讓過去只能在一旁陪弟妹玩的大孩子們，也能盡情享受遊戲樂趣。

基隆推動「一區一特色」室內兒童樂園，新設施規劃兩大亮點區域，「探索區」擁有高達350公分的溜滑梯。（圖／基隆市府提供）

開幕現場由長興國小4位學童擔任「小小代言人」，引領29位孩子率先體驗各項新設施。現場更規劃趣味任務，挑戰成功的孩子可啟動「粉紅泡泡扭蛋機」，親手扭出市府準備的驚喜好禮，讓小朋友們玩得不亦樂乎。

市長謝國樑表示，基隆推動「一區一特色」室內兒童樂園政策，自開放以來已突破53萬使用人次，滿意度逾99%，深受市民肯定。本次投入新台幣1292萬餘元，將七堵樂園周邊空間轉化為大童專屬場域，讓不同年齡層的孩子都能找到適合自己的遊戲空間。

廣告 廣告

最愛的溜滑梯，小朋友躍躍欲試。（圖／基隆市府提供）

新設施規劃兩大亮點區域，「探索區」擁有高達350公分的溜滑梯，融入七堵舊火車站意象，彷彿穿越時空回到鐵道黃金年代；「挑戰區」則設置高達450公分的「探險號列車」火車頭設施，光看就讓人躍躍欲試。孩子能在遊戲中鍛鍊體能，同時認識在地的鐵道歷史文化，玩樂與學習一次滿足。

謝國樑特別感謝副市長邱佩琳先前媒合邱創煥文教基金會及禎祥食品等企業捐贈小童區設施，為樂園奠定深厚基礎，讓基隆的兒童遊戲空間持續進化。

七堵室內兒童樂園休館時間為周一、週二。（圖／基隆市府提供）

兒少處處長吳雨潔說明，七堵樂園大童區將自1月21日起試營運。為確保遊戲品質與安全，每場次開放網路預約與現場排隊各15名，共計30名；開館前五日到訪的孩童，皆可參與粉紅泡泡扭蛋活動，想搶先體驗的家長可要手腳快一點。

吳雨潔強調，遊戲場不僅是娛樂空間，更是融合文化、教育與地方特色的場域；期望透過多元且具挑戰性的設施，激發學齡孩童的想像力與協調性，讓孩子在探索中發現驚喜，享受基隆友善的兒少育樂空間。

延伸閱讀

鄭麗君談完關稅返台 賴清德：成功為台爭取與美主要盟友同等待遇

搞定關稅鄭麗君返台 賴清德喊「歡迎回家」：政府會繼續打拚

為格陵蘭卯上川普！外媒：歐洲8國擬首度動用「貿易火箭炮」反擊