爸媽資助2300萬新婚房「一毛稅都免繳」！善用「最佳贈與時機」傳承財富：2352萬0稅金





台灣房價高漲，年輕人若沒有父母支援，成家購屋幾乎成了不可能任務，但熟齡父母想出資幫忙，又常擔心金額過大必須繳納高額贈與稅。一對準新人相中台北市一間2300萬公寓當新房，雙方父母透過「跨年度贈與」與「婚嫁贈與」兩大稅制，將贈與免稅額度一舉提升至2352萬元，成功讓這筆龐大購屋資金完全免稅，一毛稅金都不用繳。

台灣房價節節攀升，年輕人不靠父母幫忙，很難有購屋成家的可能性。不少熟齡父母選擇出資贊助，但一提到大筆金錢往來，不少人又開始猶豫：這樣會不會被課重稅？會不會好心反而惹麻煩？

廣告 廣告

其實，只要掌握好時點與制度設計，父母出錢幫子女買房，未必需要繳到任何一毛贈與稅。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師分享案例：一對準新人即將結婚，雙方父母希望合力出資，在台北市替孩子購買一間約2,300萬元的老公寓，作為新婚與育兒的安身之所。

乍看之下，2,300萬購屋金額龐大，似乎難逃贈與稅。但最後雙方父母利用「跨年度贈與」的免稅額度，讓這筆2,300萬元的餽贈「完全免稅」！

免稅額「按曆年計算」，利用時間差有感節稅

蘇家宏指出，贈與稅的免稅額是「按曆年重新計算」。

依現行規定，每位贈與人每年可有244萬元的贈與免稅額。只要在同一曆年內，贈與總額不超過這個數字，就不必申報贈與稅；但是隔年1月1日起，又會重新歸零計算。

也因此，若能善用年底與隔年初的時間差，進行「跨年度贈與」，節稅效果會相當明顯。

在這個案例中，雙方爸媽在年底前各自贈與子女244萬元（合計488萬元），新人在當年度即可取得976萬元免稅資金。隔年，同樣的操作再進行一次，又可再取得976萬元。

男方爸媽贈與兒子：244（父親）＋244萬（母親）＝488萬元 女方爸媽贈與女兒：244（父親）＋244萬（母親）＝488萬元 合計：976萬元

光是透過一般贈與免稅額，兩年內就可累積1,952萬元的購屋基金，而且全程合法、免繳贈與稅。

結婚前後6個月，還有「婚嫁免稅紅包」

除了年度免稅額，稅法另設有「婚嫁贈與」優惠。父母於子女結婚登記日前後6個月內，因婚嫁所贈與的財物，每人以100萬元為限，不計入贈與總額。

換句話說，若新人雙方的父母，四位長輩各自贈與100萬元，可再多出400萬元免稅空間，且不會影響原本的244萬元年度免稅額。

在上述案例中，若雙方父母「全力支援」，結合跨年度贈與與婚嫁免稅規定，最高可協助新人累積2,352萬元的免贈與稅資金，足以應付多數購屋自備款需求。

節稅之外，也應規劃「產權安排」

蘇家宏也提醒，節稅之外，產權安排同樣重要。既然購屋資金來自雙方父母，實務上應在買房時就將房屋共同登記在夫妻雙方名下，並清楚載明持有比例，避免日後因婚姻變動或繼承問題，產生不必要的爭議。

而財政部近日也公告，依《遺產及贈與稅法》規定，免稅額、不計入遺產總額項目、各項扣除額及課稅級距，須在消費者物價指數（CPI）較上次調整累計上漲達10%以上，才會啟動調整。

由於115年適用的CPI與前次調整年度相比，尚未達調整門檻，因此115年發生的繼承或贈與案件，相關免稅額與課稅級距，將維持現行標準不變。

熟齡父母若正考慮在近期協助子女成家、購屋，可把握年底、年初這段黃金期好好運用。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心

0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花

走出30年假面婚，60歲女木工師重啟人生！跑步、練瑜珈、用臉書寫日記：「不為誰而活」比什麼都快樂



