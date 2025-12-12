爸媽遭咒罵活不久、跟女兒再生女兒！啦啦隊熊霓氣炸開轟

熊霓發聲開轟酸民。（圖／翻攝自熊霓Instagram、熊哲良Threads）





現年22歲的樂天桃猿啦啦隊女孩熊霓，曾被瘋傳受到胡瓜專寵令妻子丁柔安不滿，後與經紀公司「時代創藝」解約，回歸球團工作。昨（11）日她的爸爸兼經紀人，在社群上發文分享家族旅遊照，卻遭酸民留言詛咒父母，熊霓也不忍開轟了。

熊霓的爸爸昨日在Threads分享，一家三口同遊墾丁的照片，全家人開心吃燒肉、逛街、住海景民宿，想不到卻招來酸民留言詛咒又造謠「父母面相感覺活不久」、「有想跟你女兒再生個女兒嗎？」、「你女兒的表情一看就知道被你侵犯過」，誇張言論引爆批評。

廣告 廣告

熊霓得知此事後，直接留言開嗆對方：「世界上有你這種人真的很可悲欸⋯⋯」直呼鍵盤俠的行徑真的太誇張，後來越想越氣，轉發截圖到Instagram限時動態，再痛批：「看到這種真的直接火大⋯⋯要多可悲？」目前留言已經刪除，不少網友提到該帳號真實身分是40歲大叔，故意盜用女性照片當大頭貼四處留言引戰。



【更多東森娛樂報導】

●樂天女孩應援遭變態性騷！熊霓抓他「偷拍裙底」氣炸開轟

●籃籃首露面「不敢談胡瓜襲胸」！回應1事被徐乃麟嗆爆

●來台行程喊卡！韓籍啦啦隊睦那京「車禍送醫」現況曝光

