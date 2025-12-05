爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血娃！1原因成關鍵 網全羨煞：前世修了多大的福

爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血女嬰，原來，這意外的混血特徵，源自家族中擁有「斯拉夫血統」的曾祖父。圖／翻攝自微博

中國江蘇一對黑髮、黃皮膚的夫妻，因女兒出生時竟擁有金髮碧眼的混血外貌而引發熱議。為排除醫院抱錯嬰兒的可能，他們特地進行親子鑑定，結果證實女兒確實為「親生」。原來，這意外的混血特徵，源自家族中擁有「斯拉夫血統」的曾祖父。

父母皆為東亞人卻生出混血娃？家族「俄羅斯血統」成關鍵

根據陸媒報導，女嬰的父親坦言「她一歲時我也一度懷疑是不是抱錯了…」這對父母皆為漢人，家族近三代也從未聽說有外國血統。直到向長輩求證後，才得知女兒的曾祖父其實是俄羅斯人。家人推測，女娃之所以擁有金髮藍眼與深邃五官等明顯的歐洲特徵，應是「隔代遺傳」所致。

女娃擁有金髮藍眼與深邃五官等明顯的歐洲特徵。圖／翻攝自微博

網友全都超羨慕：前世修了多大的福

對於女娃身世謎底終於解開，網友們全都超羨慕，「真羨慕，我也想要有混血長相」、「盲盒開出來隱藏款」、「延遲的祖傳技能」、「恭喜！喜獲混血娃」、「前世修了多大的福才生出這麼漂亮的小公主」、「好漂亮的娃娃」。

隱性基因現身 專家解讀混血特徵成因

針對女嬰的混血外貌，遺傳學家分析指出，由於她體內仍保留約1/16的俄羅斯血統，金髮碧眼等屬於斯拉夫人的隱性特徵，便有機會在特定基因組合下被表現出來。這類隔代浮現的外型變化，也從側面展現了人類基因多樣性與遺傳機率的複雜性。

專家強調，人類的外貌並非由單一基因決定，而是多組基因與環境因素共同作用的結果。雖然「隔代遺傳」並不常見，但確實可能在恰當條件下呈現出令人意想不到的外觀特徵。



