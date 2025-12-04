爸媽都黑髮黑眼「女嬰竟金髮碧眼」！ 真相曝光讓人驚呼

江蘇一對父母育有金髮碧眼女嬰，外貌酷似混血兒，原來是曾祖父為俄羅斯人所致。（圖／翻攝自羊城晚報）

大陸江蘇一對父母，近日因新生女兒外貌酷似「混血兒」而引發網路熱議。這名女嬰擁有一頭金髮與明亮的碧眼，與父母的東亞長相截然不同，原來，女嬰的曾祖父是外籍人士，讓不少人驚呼「真的會隔代遺傳嗎？」對此，專家也做出說明。

根據《羊城晚報》整理報導，這對父母皆為漢人，自述家族三代均無異國背景。不過，女嬰的曾祖父是一名具有俄羅斯（斯拉夫）血統的外籍人士。由於先前家族多為男性後代，並未顯現出明顯外貌差異，直到這名女嬰出生，才讓這段塵封的基因記憶重新浮現。

專家指出，這類現象在遺傳學中被稱為「隔代遺傳」，意指某些基因特徵未於上一代顯現，卻可能在孫輩或更晚世代中被重新激活。這背後涉及數種遺傳機制：

首先，當特定外貌特徵屬於隱性基因時，父母若僅為攜帶者並未表現出來，下一代若遺傳到雙方同一隱性基因，就可能展現相關特質，例如髮色、眼睛顏色或臉型輪廓。其次，表觀遺傳學的研究也發現，祖輩所經歷的環境因素如營養、壓力，會透過如DNA甲基化等機制影響後代的基因表現，即便基因序列未改變，特徵也可能異常顯現。

第三，若特定基因位於性染色體上，尤其是X染色體，其遺傳方式會因性別而異。例如外公的某些特徵可透過女兒再遺傳給外孫女，造成表現上的「跳代」現象。除了外貌，隔代遺傳亦可能出現在行為或能力特徵上，例如音樂或數學天賦、左撇子習性等，也常見於家族中隔代重現。此外，指紋樣式如弓型、螺型紋，也可能在血親之間呈現相似排列。

至於這名女嬰的混血外貌，遺傳學家分析，由於其身上仍保有約1/16的俄羅斯血統，金髮碧眼這類斯拉夫人的隱性外觀特徵，在適當基因條件下便可能被表現出來。這類隔代顯現的外型變異，也從側面反映人類基因多樣性與遺傳機率的複雜性。專家強調，人類遺傳特徵非單一基因所能主導，而是多重基因與環境因子的綜合作用。隔代遺傳雖非日常常見，但確實可能在特定條件下展現令人驚喜的外貌變化。

