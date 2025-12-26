爸媽QQ！台南11歲男童騎Ubike擦撞法拉利488GTB 驚人維修費曝光

記者林昱孜／台南報導

法拉利與Ubike發生碰撞，男童當場愣在現場。（圖／翻攝自台南大小事臉書）

台南市北區24日晚間發生一起車禍，11歲黃姓男童騎Ubike行經海安路、文成三路路口，左轉時與一輛法拉利488GTB發生碰撞，雖然男童輕微擦傷未送醫，但後續恐面臨超過10萬元的賠償，倘若保險桿有破損，維修費恐高達60多萬。

法拉利488目前雖已停產，但新車價飆破2000萬，中古車行情也落在800萬至1000萬之間。（圖／翻攝畫面）

這起車禍發生在24日晚間6時許，海安路與文成三路路口，11歲黃姓男童騎Ubike左轉彎時，與直行法拉利發生碰撞，所幸男童並無大礙，僅膝蓋、手肘破皮，詳細肇事原因及肇責，仍由警方調查釐清中。

法拉利與Ubike發生擦撞，車頭有輕微損傷。（圖／翻攝畫面）

不過該起車禍在網路上引起討論，「弟弟財負自由了」、「弟弟小小年紀就有了人生奮鬥目標」；經查，該輛跑車為法拉利488GTB，目前雖已停產，但新車價飆破2000萬，中古車行情也落在800萬至1000萬間。

外匯進口車商連紹辰分析，以法拉利488GTB損傷來看，烤漆校準、拆裝和零件費用，粗估需10至12萬元，如果保險桿破損，維修費飆破60萬元。至於Ubike保險，僅負責第三人受傷情形，車損、財損不在理賠範圍。換句話說，11歲男童騎Ubike發生事故，這筆維修費恐由家長擔了。

