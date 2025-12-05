爸才從警退休⋯換24歲兒執勤遭撞「生死交關」！媽淚崩：只盼他好好回來

記者黃國瑞、林昱孜／宜蘭報導

廂型車失控猛撞，林姓員警命危及送醫。（圖／翻攝畫面）

宜蘭一名24歲林姓員警今（5)日晚間正在青雲路二段執行號誌控管勤務，卻突遭失控廂型車猛撞，導致臟器外露、腿部開放性骨折，送醫搶命中；雙親接獲噩耗趕赴醫院，林姓員警母親說，擔心從警丈夫安危30多年，好不容易熬到他退休，現在卻換兒子執勤遇劫躺在醫院，「只希望孩子好好回來就好」。

肇事徐姓駕駛被帶回派出所。（圖／記者黃國瑞攝影）

24歲的林姓員警從警4年，現在礁溪派出所服務，過去曾因熱心協助老婦回家，受到分局PO網表揚；一直在工作上盡忠職守，同樣是從警退休的父親表示，林姓員警明明休假卻被叫上班控燈，卻在執勤途中遭到廂型車徐姓駕駛猛撞命危，讓他心好痛。

林姓員警認真負責，還曾經熱心助老婦人回家受到分局PO文表揚。（圖／翻攝礁溪分局臉書）

「只希望孩子好好回來就好」，林姓員警母親表示，好不容易終於等到丈夫退休，操了30多年的心，終於安了一些，沒想到竟然換成兒子執勤遇劫，現在還躺在手術室裡，生死交關；女友則在第一時間趕到醫院，用顫抖的雙手，接過他的手錶、衣物。

林姓員警家屬趕往醫院，質疑他休假被叫上班，媽媽唯一心願只有：孩子好好回來。（圖／記者黃國瑞攝影）

肇事廂型車徐姓駕駛（39歲）與妻子從新竹到宜蘭，用完餐後準備前往礁溪泡湯，不料卻在途中發生意外。警方初步排除徐男酒駕，車內亦未發現異常物品，詳細肇因仍待進一步釐清，宜蘭縣警局已成立專案小組調查事故經過，並全力協助家屬處理後續事宜。



