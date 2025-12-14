爸投資失利賣光北市房產！她羨慕「朋友等繼承就好」 過來人安慰：至少沒負債

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

隨著房價節節攀升，年輕人想要全靠自己買房越來越困難，而許多父母心疼孩子通常能幫就幫，像是贊助頭期款、裝潢費等。近日，有網友發文表示，自己從小住在台北市精華地段，卻因父親投資失利，家中房產全數變賣，而看著身邊朋友家中都有房可繼承，讓她坦言內心失落感相當沉重。

網友發文表示，自己從小住在台北市精華地段，卻因父親投資失利，家中房產全數變賣（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「有人也是爸媽沒房嗎」為題發文，透露父母年輕時未婚懷孕後就結婚生下她，而爺爺奶奶相當擅長置產，在台北忠孝復興一帶擁有多間房屋，並平均分配給子女，其中也包含她的父親。原PO從小便與父母住在該處，不料父親後來因股票投資失利，陸續將名下持分賣給其他兄弟姊妹。

原PO也提到，國小畢業後父母離婚，雖仍住在台北市，但父親名下已無房產。後來父親為了償還債務、選擇提前退休靠退休金還債，而奶奶其他子女也決定出售忠孝復興的房子變現，最終房產全數賣出，她只能隨父親搬到奶奶在外縣市新買的房子生活。然而好景不長，父親因心臟病發作過世後，原PO只得搬去與母親同住。而母親在離婚後曾買過兩次房，但都因不想背負房貸而選擇出售，如今繼續租屋生活，甚至多次表示不想再付房租，叫她去住社會住宅。

原PO補充，自己目前已有論及婚嫁的對象，對方在鄉下購買透天厝，若結婚暫時不用煩惱住處，但未來發展仍讓她感到迷惘。反觀身邊國小、國中同學，多半仍住在老家，即使未婚也生活無虞，未來大多能繼承父母房產，不用擔心突然沒地方住，對比下她也坦言感到「內心失落感很重」。

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少網友安慰，「雖然常會感到難過、羨慕他人有家可回，但難過後日子還是要過，你可以常告訴自己我們可以成為童年時需要的那個大人」、「原生家庭的傷有時候很遺憾，也很痛苦，但靠自己會踏實很多，自己走出一片天」、「調整好心態，一切都會更好」、「加油，自己去努力爭取自己要的！」

也有不少人產生共鳴，分享自己的經驗，「我爸媽只留了債給我，我又是男生很難靠另一半，只能先還完債靠自己租房子或買房子了」、「妳只是沒房產，但沒負債，已經好很多了」、「妳已經很好了，同學住老家，如果要跟兄弟姐妹分又是另一回事了」、「我也是被爸爸搞到有房產變成沒房產，只能告訴自己當從來都沒有過吧」。

