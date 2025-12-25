爸接3孩騎車回家 半路「癲癇發作」倒地 警緊急救援

男子載小孩回家，途中癲癇發作倒地，員警趕緊上前救援。（圖／TVBS )

花蓮一名尤姓男子在接送三個孩子放學返家途中突發癲癇，所幸被巡邏員警發現並即時救援。事發在花蓮吉安鄉水源橋頭附近，32歲的尤男疑似因高血壓併發癲癇症狀，在騎乘機車時察覺身體不適，將車停靠路邊休息，卻突然倒地抽搐。員警不僅協助呼叫救護車將其送醫，更主動留下來照顧三名受驚嚇的孩子，直到孩子們的母親趕到現場。

當天，尤男騎著機車載著孩子們放學返家，但車身行進間明顯不穩，他察覺身體狀況不對勁，趕緊將機車停靠在路邊。巡邏員警發現異狀立即上前關心，並建議他先坐下休息。員警見尤男表情痛苦且一直按著胸口，立刻呼叫救護車，雖然尤男一開始表示不需要，但過沒多久便大喊一聲後突然倒地抽搐。員警第一時間上前攙扶尤男，同時不忘安撫一旁嚇壞的孩子們，不斷告訴他們不要害怕。救護人員到場後，立即將尤男送往醫院進行緊急救治。吉安分局水源所所長王逸仙表示，同仁第一時間通報119救護人員到場，所幸經過送醫治療後，尤男已無生命危險。

在尤男送醫後，由於三個小孩一時沒有人照顧，員警主動留在現場陪伴這些孩子，一直等到他們的媽媽趕到現場接手。這起意外事件雖然讓人驚慌，但幸好有員警及時伸出援手，不僅陪伴了孩子們，也讓這位父親順利度過危機。

