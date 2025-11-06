爸教授、媽聯合國主管…美2富家子被控涉恐怖組織 策畫爆炸案
美國聯邦檢察官證實，兩名來自紐澤西州富裕社區的19歲學生，涉嫌參與一個受ISIS啟發的恐怖組織，並討論發動類似波士頓馬拉松爆炸案的攻擊行動，已被逮捕。
綜合美媒報導，這兩名分別為古澤爾（Tomas Kaan Jimenez-Guzel）與塞達拉特（Milo Sedarat），於4日被逮捕。檢方指稱，他們在社群與加密通訊中散布極端言論、購買戰術裝備並進行射擊練習，行為符合「準備恐怖攻擊」的模式，兩人若罪名成立，最高可面臨20年刑期與25萬美元（約773萬台幣）罰金。
報導指出，兩人皆出身富裕家庭，其中塞達拉特的父親羅傑塞達拉特（Roger Sedarat），是伊朗裔美國詩人與紐約皇后學院教授，而古澤爾的母親梅拉爾古澤爾（Meral Guzel）則擔任聯合國「婦女創業計畫」主管，長年致力於女性賦權工作。
鄰居表示，看到聯邦探員出動近20輛警車逮人，感到「震驚又難以置信」，並形容兩個家庭「很有教養」、「是好鄰居」。而這起發生僅2天前，密西根州也逮捕2名男子，涉嫌提供武器支援ISIS被捕，聯邦調查局（FBI）表示，兩案之間可能存在關聯。
Alleged yuppie jihadis, 19, from Montclair, NJ, plotted Boston bombing-style attack, planned to join ISIS: feds https://t.co/fJNsrlkF7m pic.twitter.com/S2guANyWm6
— New York Post (@nypost) November 6, 2025
