爸是榮總醫生！王傳一被催當兵「已經算晚」 朱德剛超怕突然沒搭檔

朱德剛（右）開玩笑問王傳一兵役問題。嚞娛樂提供

近日男星閃兵爭議延燒，尤其許多昔日男團成員被逮，也曾是男團「可米小子」成員的王傳一，6日出席相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》售票記者會，被搭檔朱德剛問到兵役問題，朱德剛開玩笑說：「要先問一下，免得到時候正式演出時沒人。」

不過朱德剛與王傳一認識多年，早就知道他已當過兵，且王傳一還是當兵時拍攝《莒光園地》認識朱德剛。後來朱德剛舉家搬到花蓮，王傳一也不時主動聯繫，維持情誼。朱德剛坦言沒想過要找王傳一搭檔演出相聲，但王傳一一直對相聲很有興趣，甚至會聽著入眠。

廣告 廣告

王傳一（左）、朱德剛搭檔演出相聲。嚞娛樂提供

王傳一說，當時拍完《痞子英雄》後就接到兵單，很自然就「進去」當兵了，自己還有讀研究所，已經算是晚當兵了。他的爸爸是榮總醫生，早知兒子是何種體位，也提醒他時間到了就趕快去當兵，不要拖延。

王傳一是裝甲兵，在炮台室保養器具，因為當兵時已出道，經常被徵召去拍攝《莒光園地》，也因此有機會去到各個軍營，覺得是很特別的體驗。拍《莒光園地》也非輕鬆差事，還要身兼工作人員幫忙搬道具。

王傳一當年時間到了就去當兵。嚞娛樂提供

朱德剛則是當了三年半的憲兵，還遇到蔣經國過世、紅色警戒等歷史事件，相當緊張。並提到，每次蔣經國到圓山大飯店剪頭髮，他們就要「大出勤」，檢查周邊環境安全，直呼自己的當兵史是一段「大時代故事」。



回到原文

更多鏡報報導

薛仕凌閃兵竟被《與惡II》神預言 「媽媽」勸造假病歷發聲嘆：戲如人生

公視證實薛仕凌主演《女外科2》 男主人選被虧「受詛咒」！處理方式曝光

兩屆金鐘視帝薛仕凌自首閃兵 5月才稱遺傳性高血壓！3度檢查遭驗退喊錯愕