爸曖昧女同事竊錄裸照！兒氣炸傳給綠帽夫、狠嗆她「欠我媽一個道歉」

南部一名已婚的黃姓男子，與公司內的人妻同事搞曖昧，黃男透過視訊竊錄女同事半裸照片，黃男兒子發現後，氣得將裸照發給女同事及其丈夫，並傳訊息恐嚇「妳欠我媽一個道歉」，女方隨即報警處理。屏東地院審理，考量父子坦承犯行，依違反個資法判處黃父5個月徒刑，黃男兒子涉犯未經他人同意無故供人觀覽攝錄性影像罪及恐嚇罪，判刑6個月、拘役30日，2人均可易科罰金及上訴。

黃姓父子偷拍及恐嚇散布裸照，遭法院判刑。（示意圖／自Pakutaso）

據了解，黃男兒子發現父親與女同事曖昧，將父親竊錄的半裸照，傳給女同事及其丈夫，並傳訊「妳欠我媽一個道歉」及恐嚇會散布裸照等。女同事擔心私密照外洩，加上被黃男兒子恐嚇威脅，隨即報警處理，黃男父子到案後坦承犯行。屏東地院審理，認為黃男無故竊錄他人私密影像，侵犯他人隱私，黃男兒子恐嚇及威脅被害人，因此依法判刑。

