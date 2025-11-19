《爸氣上路・北海追風》 跟著KID與木木騎遊北海岸 感受山海慢遊一日魅力
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）積極推廣北海岸自行車觀光，與知名藝人KID林柏昇及兒子木木，以親子共騎方式深度體驗北海岸的自然風光，並將過程拍攝成《爸氣上路・北海追風》YouTube影片，帶領觀眾感受從野柳一路騎乘腳踏車到白沙灣的山海慢旅魅力。影片中父子倆自然的互動與歡笑聲，生動展現了北海岸結合親子同樂、運動休閒與生態旅遊的多元面貌。
▲野柳 女王頭
北觀處近年來致力於建構適合闔家出遊的親子自行車道，串聯淡水、三芝、石門、金山與萬里等沿線路段。影片中，KID林柏昇與木木自跳石公車亭啟程，一路騎經野柳、白沙灣遊憩區及雙灣自行車道，享受「邊玩邊騎」的親子慢活節奏。父子倆更造訪了在地著名的「四姐妹海鮮餐廳」和特色咖啡館「山海芳園」，體驗北海岸的人文溫度與自然之美。
▲跳石公車站
北觀處表示，北海岸擁有完善的自行車道與觀景設施，沿線更設有多處 UBIKE站點，大幅提升了旅遊的便利性。無論是親子出遊、情侶約會或是三五好友出遊，旅客都能依據個人時間與體力，彈性選擇合適的路線。建議旅客可於捷運淡水站出發，沿著濱海公路一路向北，串連三芝淺水灣海濱公園、石門洞、老梅綠石槽、白沙灣、野柳等景點。透過 UBIKE 隨租隨還的便利性，讓遊客能更自在地探索，輕鬆規劃半日或一日的遊程，體驗「慢旅行、親近自然」的旅遊新風潮，是親子同遊與輕旅行的最佳選擇。
▲雙灣自行車道旁海灘
在這個氣候宜人的旅遊季節，北觀處邀請所有家庭，跟隨《爸氣上路・北海追風》影片中KID與木木的腳步，探索北海岸藍天碧海、岩岸綠林與人情風貌。從早晨海風拂面，到午後步道漫行，再到夕陽下的踏浪回程，讓親子騎行成為彼此最真實、難忘的旅遊回憶。北觀處將持續提供親子友善、騎乘友善的路線資訊、UBIKE租借點與豐富行程建議，歡迎民眾持續關注北觀處官網及「幸福北海岸」粉絲專頁，一同規劃屬於親子的幸福單車時光。
北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw
皇冠海岸觀光圈：https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/
北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/
北觀處youtube連結：https://www.youtube.com/@northguan(11/19晚上10點正式上架撥出)
野人七號部落連結：https://www.youtube.com/@kid7fat(11/19晚上10點正式上架撥出)
