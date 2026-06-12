爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養





「我們無法選擇出生的家庭，但可以選擇自己想要的人生。」一名女網友近日在《Dcard》論壇發文吐露家庭困境，表示父親因投資股票失利慘賠逾400萬元，不僅將積蓄幾乎花光，如今存款只剩6萬元，甚至要求月薪僅3萬元的她每月提供2萬元生活費，遭拒後竟揚言提告棄養，讓她身心俱疲，直呼「真的好想過世」。文章曝光後引發熱議。

原PO透露，父親今年50歲，過去將大量資金投入股票市場及個人興趣，最終慘賠收場。面對財務危機，父親沒有反省自身投資決策，反而將壓力轉嫁到女兒身上，希望她固定支付高額孝親費。

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她無奈表示，自己每月薪資僅3萬元，還背負學貸尚未還清，根本無力負擔每月2萬元支出。更讓她難以接受的是，父親過去長年依靠祖父母生活，直到46歲以前都持續領取長輩提供的零用錢，每月高達2.5萬元。如今祖父母年邁生病、無法再提供經濟支援後，父親竟將目標轉向自己。

原PO回憶成長過程也相當辛酸，高中時每月生活費僅3500元，早餐一包吐司吃三天，中午靠營養午餐果腹，晚餐經常只是簡單的肉燥飯，其餘開銷還得省下來支付書籍費。她感嘆，父親過去從未給予優渥生活，如今卻理所當然要求高額奉養金。

文章曝光後引發熱烈討論，不少網友力挺原PO，認為50歲仍具工作能力，不符合請求扶養的條件。「被爸媽寵壞的耀祖阿斗現在要禍害女兒」、「50歲好手好腳不工作？」、「沒錢還想請律師告人哦，算了」、「一毛都不用。法定65歲才是領勞退的退休年齡，50歲完全有工作能力，法院不會判要給爸爸錢的」、「妳戶頭有很大筆的存款或是名下有不動產嗎？不然就妳那月薪⋯判決我覺得一個月給你爸3000都多了」、「法院不會支持有工作能力的人伸手向子女要錢」、「妳自己都快養不起自己了，哪來能力負擔他的人生」。

也有過來人分享自身經驗，提醒原PO保留收入、支出證明，蒐集父親實際收入與工作能力等相關資料，以備未來若進入法律程序時自保，網友說：「我爸也是被寵大的，後來過世後發現欠了快三千萬，趕緊拋棄繼承」、「以過來的經驗來說，先把自己保護好，假如你爸爸有上班，可是沒有實質上的薪資收入，若之後告上法院，你也是要支付孝親費，只是金額會依你的狀況做調整」。另有網友鼓勵她勇敢規劃自己的人生，不要讓原生家庭的包袱綁住未來。

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