爸爸不同意選彰化縣長 謝衣鳯：我們現在都是成年人了
〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委謝衣鳯表態參選彰化縣長，不過彰化謝家不同意參選，國民黨中央擬另外徵召他人。謝衣鳯今接受媒體人黃暐瀚專訪，表示自己不是18歲，結果大家一直在問她「妳家裡有同意妳選嗎？」，謝衣鳯說：「我們現在都是成年人了」，她會繼續尋求家人的支持，現在不支持，不代表未來不會支持。
「我感覺很奇怪，我現在不是18歲啊！」謝衣鳯說，大家都在問，妳爸爸要同意你選嗎？連黨中央都在問妳爸爸要不要同意你選？「我們現在都是成年人了」。謝反問黃暐瀚，他主持節目或新接了哪一個節目，會去問爸爸有沒有同意要接不接，會嗎？
謝衣鳯坦言，她的確一直在尋求家人的支持，「現在他們不支持我，不代表過去他們沒有支持我，或者未來他們不會支持我」，但是她要參選縣長這件事情，她的確沒有去尋求他們是否同意，身為一個政治人物對選民負責，她認為自己有能力繼續參與縣長選舉且贏得勝選，過去有一段時間她的調非常高，高過其他人 ，現在當然還是高。
提到彰化縣議長、弟弟謝典霖，謝衣鳯說，她跟謝典霖最大的不同在於，他認為參選必須要獲得家長或家人的同意，而不是支持。而她需要的不只是家人的支持，是所有彰化縣民的支持，是百工百業、每一個團體來認可她能夠成為彰化的縣長，這是她需要尋求的支持。
但謝衣鳯也說，當然家人的支持對她很重要，並沒有忘記尋求家人的支持，這個過程都是動態，也感謝家人過去累積的人脈和聲望，讓她第一次參選立委就能這麼順利，了解這麼多農業和產業升級的議題。可是如果沒有展現決心讓所有的縣民能夠支持妳，讓百工百業和團體來支持妳，只有家人的支持是不夠的，這是她跟謝典霖在出發點上最大的不同。
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