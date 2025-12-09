《爸爸去哪兒》奧莉暴風成長！13歲已是專業花式滑冰選手 大長腿演出驚豔全場

13歲的李馨琪（奧莉）真的長大了！近日在上海的花式滑冰演出上，她與爸爸李小鵬同台亮相，修長身形格外吸睛，從當年的萌娃轉變成氣質清新的少女。

奧莉因節目《爸爸去哪兒》受到觀眾喜愛，如今身高約160公分，站在162公分的爸爸身旁幾乎同高，四肢比例也展現運動員家庭的基因。她在11歲時就已155公分，目前正處於青春期的快速成長階段。

身為體操奧運冠軍李小鵬的女兒，奧莉6歲起接受系統化的花式滑冰訓練，持續7年至今，把體操底子的柔韌度和冰上控制力結合得越來越成熟。李小鵬也談到未讓女兒練體操的理由，主要是體操壓力大，雖然早期訓練替她奠定身體素質，但未來仍希望順著孩子的興趣發展，「不管是哪種運動，當興趣開心就好；若走向專業選手，那會是非常辛苦的過程」，尊重女兒的選擇。

演出當天氣氛溫馨。奧莉在冰上跳躍靈活，滑行與動作高度明顯進步，也貼心攙扶不太擅長滑冰的爸爸，父女互動自然溫暖，引發不少討論。網友驚呼「奧莉已經這麼高了！」、「看起來像兄妹」，也勾起多年節目回憶。花式滑冰選手的黃金期通常在16到22歲，奧莉還有3年進步空間，外界也期待她未來的發展。

