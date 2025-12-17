《爸爸去哪兒》王詩齡16歲「戴千萬珠寶」出席晚宴！貴氣千金氣場不輸何超蓮

因《爸爸去哪兒》受到關注的16歲王詩齡（Angela），12月16日跟著媽媽李湘出席哈爾濱的一場高級晚宴，身穿粉色絲絨禮服，搭配價值千萬的高級訂製鑽石項鍊亮相，態度從容，舉手投足都頗有名門千金氣場，引發熱議。

當晚，李湘穿著銀色亮片長裙現身，整體狀態相當亮眼；爸爸王岳倫則低調陪在一旁，全程留意女兒動向。王詩齡的身高已經超過媽媽，留著黑色長直髮，搭配粉嫩色系禮服，在正式場合中顯得從容。與「賭王千金」何超瓊同框合照時，她的表現也很大方，動作與神情都相當穩定。

這次公開亮相，也讓外界再次關注王詩齡的成長過程。她的爸媽雖然已離婚數年，但在教養上仍維持合作方式，媽媽李湘主要負責學業安排，陪她就讀英國博耐頓女校；爸爸王岳倫則以自身的藝術背景，指導她進行繪畫創作。遇到重要場合，兩人也會一同出席支持，陪伴她完成每個階段。

在學習成果上，王詩齡近期以超寫實畫作《蠑螈》，獲得維多利亞國際青少年繪畫大賽金獎，先前作品也曾入選羅浮宮巡迴展出。她平時每天投入約8小時練習，作品表現逐漸受到肯定，並未因為家境良好而疏於學習，憑實力受到肯定。

