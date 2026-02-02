《爸爸去哪兒》萌娃合體！Joe、Jaden都17歲了「顏值再升級」 軒軒金髮超搶眼

2026年1月下旬，《爸爸去哪兒》昔日萌娃鄒明軒（鄒市明、冉瑩穎之子）、Joe（曹格之子）與Jaden（鍾麗緹二女兒）難得同框，一起參加品牌活動，畫面曝光後勾起不少觀眾對節目的回憶，也讓外界看見三人長大後的模樣。

14歲的鄒明軒一改當年「捲髮小胖弟」形象，以金髮配墨鏡、潮流造型亮相，整個人抽高不少。近來他的社群動態也可見彈吉他、唱歌的畫面，身形變得修長，展現出對音樂與穿搭的興趣。17歲的Joe個子高挑，雖然不笑時像個酷哥，但笑起來依舊陽光，個性開朗，仍帶著兒時溫柔暖男的氣質。

17歲的Jaden同樣成為焦點，她的身高已經接近172公分，遺傳了母親鍾麗緹的濃顏特徵，混血五官立體，被網友盛讚很有「超模感」，造型在少女感與成熟氣場之間取得平衡。由於距離成年只剩半年，她的後續動向也受到關注，鍾麗緹曾透露，等女兒成年後，母女有機會一起錄製綜藝節目。

三人合照曝光後，讓不少觀眾想起《爸爸去哪兒》播出時期，網友感嘆從當年的小朋友變成如今的青少年，變化相當明顯，也有人形容是「沒長歪的星二代」。隨著三人亮相，有網友進一步提議拍攝星二代成長主題節目，甚至發想節目名稱為「爸媽去哪了／爸媽在幹嘛」，期待看到他們長大後各自發展的樣子。

