《爸爸去哪兒》萌娃長大了！Jasper、Max滑雪帥翻 吳尊一打二被讚超級奶爸

《爸爸去哪兒5》的孩子們真的長大了！近日有網友在蘇州滑雪場巧遇吳尊，當時他帶著兒子Max，並同時照顧好友陳小春的兒子Jasper。12歲的Jasper與8歲的Max在雪場一起滑行，吳尊一人照顧兩個孩子，畫面讓不少節目觀眾勾起回憶。

網友曝光的照片中，Jasper身穿黃白色滑雪服，動作穩定、滑行俐落，表現相當成熟；Max則穿著藍色滑雪服，身高已接近吳尊肩膀，和Jasper並肩滑行時配合自然。吳尊全程陪在一旁，不時協助孩子整理裝備、提醒動作細節，也會示範滑雪技巧，照顧過程相當細心。

Jasper的滑雪能力其實早有跡可循，5歲首次接觸滑雪時便順利完成，當時就讓媽媽應采兒印象深刻，這次再度上雪場，表現依舊穩定。這趟滑雪行程中，陳小春與應采兒並未同行，吳尊一人照顧兩個孩子，除了親生兒子Max，也一併照料多年好友的孩子Jasper，展現彼此之間的信任。

兩家的情誼已延續多年。自2017年《爸爸去哪兒5》結束後，吳尊與陳小春一家都定居上海，孩子們不僅就讀同一所學校，私下也常一起相處。這次在父母未同行的情況下，Jasper仍放心交由吳尊照顧，顯示兩家關係緊密。也有網友想起過去Jasper曾幫Max翻譯的片段，感嘆孩子們一路成長，互動依舊自然，畫面顯得溫馨。

