《爸爸去哪兒》軒軒14歲變高變帥！170cm復刻拳王爸爸英氣，自黑童年照笑翻網友
《爸爸去哪兒》的「泡麵頭萌娃」軒軒（鄒明軒）長成帥氣少年了！14歲的他近日因外貌轉變引起討論，身高約165至170公分，臉部線條更明顯，捲髮也剪短成清爽造型，被形容與拳王爸爸鄒市明愈來愈神似。
節目播出時，軒軒還是個愛吃零食、肉嘟嘟的小男孩，為減肥苦惱卻總忍不住偷吃玉米的模樣令人印象深刻。如今對比照一出，身形變得挺拔，笑容依舊陽光。面對「瘦太多」的留言，他在社群貼出童年嘟嘴照，以「吻我，就現在」的表情包幽默回應，展現成熟又自在的態度。
據了解，軒軒的轉變主要來自青春期發育與家庭生活習慣。一方面，身高快速成長帶動體型自然變化；另一方面，他從小隨父親練拳，生活作息規律、飲食以少油少糖為主，父母強調運動與健康習慣，而非刻意節食。
除了外貌改變，軒軒目前也在學習英語與西班牙語，展現求知興趣。他以自嘲化解外界關注，比起童年時期被勸少吃宵夜的模樣，顯得更有自信也更沉穩。
