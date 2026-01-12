《爸爸去哪兒》陸毅過50歲生日！貝兒讀信哽咽落淚：爸爸怎麼一下子就變老了？
大陸男星陸毅近日舉辦50歲生日宴，宴會上出現溫馨一幕。17歲的大女兒貝兒在現場朗讀親手寫下的信，回顧爸爸多年來為家庭付出的點滴，念到一半情緒湧上來，當場哽咽落淚，一句「爸爸怎麼一下子就變老了」，讓現場眾人也為之感動。
這場生日聚會辦在2026年1月6日，貝兒和妹妹小葉子為爸爸準備驚喜，兩人花了約4000元購買手工茶具、帽子等禮物，並親自寫下祝賀信。貝兒的信中寫滿感謝，例如陸毅長期為家人下廚，還在貝兒生日時悄悄買新手機當禮物，讓她留下深刻印象。
朗讀過程中，貝兒因情緒激動一度說不下去，母親鮑蕾和妹妹小葉子在一旁也紅了眼眶，只有壽星陸毅全程忍住情緒，氣氛相當感人。
除了貝兒之外，陸毅小女兒小葉子也寫下祝福：「恭喜爸爸50歲了，歲月只是給你添加了一些成熟的魅力，一點也沒影響你的帥氣。」並且希望爸爸平安健康、再也不生病疼痛，讓陸毅露出欣慰笑容，溫馨影片讓不少網友也為之感動。
延伸閱讀
《爸爸去哪兒2》貝兒16歲變長腿美女！長相神複製陸毅 網笑：全家共用一張臉
其他人也在看
賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐
台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆發歧視爭議，一名越南籍移工禮貌詢問鞋款，卻遭櫃姐冷回「那很貴」，接著又被以沒有尺寸為由打發，引發外界熱議。台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日稍早二度透過社群平台發聲回應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 28
陳志老婆是誰？網疑「小紅書炫富魔Eva」 擁6飛機、養鯊魚
柬埔寨太子集團因涉嫌跨境詐騙與非法賭博，涉及金額高達數百億，罪行重大，集團創辦人陳志近日終於落網，從柬埔寨押送回北京審理。然而，中國網友目前把關注度轉向一名常在社群瘋狂炫富的女子「Eva」，像是700萬的黃金鋼琴、多輛私人飛機與遊艇等，她近期刪光小紅書和微博等照片，時間點就在陳志被捕後，令網友不禁懷疑她就是陳志的老婆。太報 ・ 1 天前 ・ 27
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 20
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 134
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 天前 ・ 28
小薰捲欠費風波！遭揭與丫頭昔日恩怨 她被問拒幫背書
據《鏡週刊》報導，小薰與丫頭出身同一綜藝節目《我愛黑澀會》，早年曾是演藝圈緊密合作的好友。但近年來兩人互動趨近於零，也鮮少在公開場合同框。隨著小薰因醫療費用糾紛形象受損，《康熙來了》節目中的一段舊片段也再度被網友翻出，內容中丫頭未指名道姓地描述，自己曾遭...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 2
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 14
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
金唱片最犯規畫面曝光！蔡依林同框CORTIS 甜靠安乾鎬、趙雨凡全網暴動
昨（10日）晚的台北大巨蛋，出現了一幕讓現場觀眾瞬間屏息、隨即爆出尖叫的畫面——天后「Jolin」蔡依林站上金唱片頒獎舞台，親手將象徵起點的新人獎，交到近日話題度持續攀升的新生代男團CORTIS手中。舞台上的世代交會才剛落幕，CORTIS隨後在社群平台曬出後台合照，蔡依林與成員趙雨凡、安乾鎬同框的畫面曝光，讓這場頒獎夜的話題持續延燒。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
大咖女星突現身北捷！本人超害羞「合影廣告看板」 全程0人認出
女星陳美鳳在演藝圈向來以好人緣聞名，私下常透過社群分享與圈內好友的相聚日常，加上多年來維持得宜的體態與凍齡外貌，讓她被封為「台灣最美歐巴桑」。出道將近半世紀的她，至今仍擁有一票死忠粉絲，沒想到近日卻上演一幕「巨星隱身人海」的畫面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
柯佳嬿41歲生日沒去小巨蛋挺坤達 感性吐心聲：謝謝愛著怪人的我！
Energy昨（10日）重返台北小巨蛋開唱，涉入閃兵風波的坤達，也特別感謝未現身演唱會現場的老婆柯佳嬿，「她在這段時間陪著我，給我很多支持鼓勵，今天是她生日，她沒有來，但我想跟她說生日快樂，謝謝你，辛苦了。」雖然柯佳嬿未能現身小巨蛋，不過她透過社群平台分享心情、親友隔空送暖，仍讓這個生日充滿溫度與話題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陳佩琪曬照ATM狂提領！認「存摺420萬」來自阿北
政治中心／李汶臻報導自民眾黨前主席、前台北市長柯文哲被控涉入京華城、政治獻金等弊案後，柯妻陳佩琪不時就在臉書發文有感而發。她前一天（10日）一早才秀出存摺，讓她ATM狂提領的畫面曝光，今（11日）稍早再度PO文解釋稱「這是阿北合作金庫的醫師薪水和退休金入帳存摺」。另外，阿北的最新動向也被她順帶抖出，她表示丈夫柯文哲當天一早就匆匆忙忙、扛著換洗衣物包衝出家門。她還透露，自己下午要參加黃國昌主席的新北後援會成立大會，她甚至罕見自詡「老大的老婆」，貼文曝光引發熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 23
獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣
1月7日下午三點左右，電影《美夢》劇組在台北市大安區某音樂酒吧包場拍攝，現場導演和演員則是外國人，在寒流來襲、氣溫接近個位數的台北街頭還穿著短袖的男演員格外顯眼，而他竟然是澳大利亞藉的好萊塢知名影星山姆·沃辛頓(Samuel Henry John Worthington)，電影《阿凡達》...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 8