《爸爸去哪兒》陸毅過50歲生日！貝兒讀信哽咽落淚：爸爸怎麼一下子就變老了？

大陸男星陸毅近日舉辦50歲生日宴，宴會上出現溫馨一幕。17歲的大女兒貝兒在現場朗讀親手寫下的信，回顧爸爸多年來為家庭付出的點滴，念到一半情緒湧上來，當場哽咽落淚，一句「爸爸怎麼一下子就變老了」，讓現場眾人也為之感動。

這場生日聚會辦在2026年1月6日，貝兒和妹妹小葉子為爸爸準備驚喜，兩人花了約4000元購買手工茶具、帽子等禮物，並親自寫下祝賀信。貝兒的信中寫滿感謝，例如陸毅長期為家人下廚，還在貝兒生日時悄悄買新手機當禮物，讓她留下深刻印象。

朗讀過程中，貝兒因情緒激動一度說不下去，母親鮑蕾和妹妹小葉子在一旁也紅了眼眶，只有壽星陸毅全程忍住情緒，氣氛相當感人。

除了貝兒之外，陸毅小女兒小葉子也寫下祝福：「恭喜爸爸50歲了，歲月只是給你添加了一些成熟的魅力，一點也沒影響你的帥氣。」並且希望爸爸平安健康、再也不生病疼痛，讓陸毅露出欣慰笑容，溫馨影片讓不少網友也為之感動。

