《爸爸去哪兒》霓娜14歲「混血美臉」驚豔網友！埃及慶生照曝光 遺傳劉燁憂鬱氣質

大陸男星劉燁的妻子安娜近日在社群平台分享女兒霓娜的14歲生日影片，其中霓娜與虎鯊一同潛水的畫面引發討論。曾在《爸爸去哪兒》中亮相的她，如今已長成少女，外型與氣質的轉變讓不少網友驚呼「真的長大了」。

影片中，14歲的霓娜身穿潛水裝，在海中與虎鯊共游，神情放鬆，還伸手靠近魚群。安娜稱這次潛水是一次「豐富又瘋狂的體驗」，並透露全家以埃及之旅作為霓娜的生日禮物，完成她從小以來的心願。劉燁與哥哥諾一也透過影片向她表達祝福，一家人的互動讓不少網友感到溫馨。

霓娜近照曝光後引起關注，如今14歲的她少了一點稚氣，五官越發成熟，深邃眼眶、立體眉骨與高挺鼻樑都與爸爸劉燁神似。從過去節目中略顯害羞的小女孩，到現在在潛水、騎馬等活動中展現自信活力，也讓外界看到她不同面向的成長。

除了外型變化，霓娜也逐步展現對藝術與表演的興趣。她12歲時曾為父親的話劇創作畫作，13歲起參與舞台劇演出。2025年，她和哥哥諾伊一起擔任法國電影《熊貓月寶》的主角，發揮混血背景與雙語優勢。運動方面，她從7歲開始學習馬術，至今已持續7年，動作熟練流暢，去年在埃及金字塔前騎馬的照片也曾引起討論，讓外界看到小女孩逐漸茁壯的一面。

