《爸爸去哪兒》17歲森碟「下巴矯正」長相變超多！全家福驚豔網友：同一人嗎？

2026年元旦，大陸男星田亮在社群平台分享新年全家福。一家4口自2017年開始每年都拍合照，今年引發的討論特別熱烈，原因在於他17歲的長女森碟（田雨橙）外貌變化明顯，令網友驚訝大呼：「真的是同一人嗎？」

照片中，森碟的臉部線條與過去相比更為流暢。她先前曾被討論有下巴後縮的狀況，經過矯正後，下顎輪廓看起來更自然立體，側臉線條也更加清楚。她留著微捲長髮，搭配淡妝與簡單美甲，對鏡頭微笑的模樣，與不少人記憶中《爸爸去哪兒》時期的形象有所不同。田亮曾在去年初回應網友關心時提到，矯正仍在進行中，需要時間，如今從近照來看，外觀已有變化。

身高約170公分的森碟長期接受運動訓練，自8歲起開始進行專業網球訓練，目前是青少年網球選手之一。長期運動讓她的體態較為結實，手臂與腿部線條明顯，整體呈現出偏向運動型的身形。葉一茜也時常在社群平台分享女兒在球場訓練的照片，記錄她日常練習的狀態。

田亮與葉一茜並未讓孩子過早投入演藝相關活動，而是讓森碟與弟弟亮仔各自專注在運動領域。14歲的亮仔目前身高約180公分，主項為短跑。姊弟倆各自在體育訓練中投入時間與心力，新年全家福曝光後，也再度引起外界對他們的關注。

