爸爸回來了！黃仁勳留台1天半行程曝 這原因沒空逛夜市：我想他了

爸爸回來了！今（7）日下午，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搭乘私人飛機抵達家鄉台南，大批粉絲早已手拿簽名板在機場守候。他一現身便親切微笑、揮手致意，現場氣氛相當熱烈。台南夜市擁有各式美食，許多攤商也期待「黃爸爸」現身，希望能帶動人氣與買氣。不過，黃仁勳透露，此行在台灣僅停留約一天半，今晚恐怕無法前往夜市：「可能沒有時間，我很期待去夜市，但我真的沒時間。」他笑說，自己已經連續跑行程三週，「我要回家了，我想我的小狗了，但我還是會回來。」

黃仁勳留台1天行程曝 這原因沒空逛夜市



這是黃仁勳第4度來台。當現場記者問他「為什麼又回來了？」時，他笑著回答：「業務非常強勁，所以我回來鼓勵我的台積電朋友們。」還切換成中文喊話：「要加油，加油！」

黃仁勳表示，這次在台南將停留約5小時，之後會前往台北停留數小時，行程結束後便啟程返家。有記者追問他是否是為了參加台積電運動會而來，他先笑著反問：「這是秘密嗎？現在不是了吧！」隨後親口證實：「明天要去運動，非常期待。」

據悉，台積電運動會將於明日在新竹縣立體育場舉辦，創辦人張忠謀與夫人張淑芬也將出席。業界預料，黃仁勳可能將與張忠謀「世紀同框」，而活動流程中罕見安排的「貴賓致詞」橋段，也被猜測主角正是他。台積電原本想保留的神秘嘉賓，如今被本人親口破哏，讓人哭笑不得。

至於外界關心的「AI泡沫」疑慮，黃仁勳強調，這次情況與網路泡沫時代不同，因為目前雲端上的 GPU 算力已全數被使用，顯示需求極為強勁。再加上現在的AI技術更高效，也更仰賴運算量，「我們正在努力追趕這個極為強大的需求。」

黃仁勳下午將參訪台積電台南三奈米廠，隨後啟程前往台北。由於時間緊湊，他坦言這次不會特地安排其他行程。

