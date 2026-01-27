爸爸在殺人...狠父連開槍殺妻與親戚 3幼童「目睹慘況」躲衣櫃報警

美國喬治亞州一名51歲男子涉嫌在深夜持槍殺害妻子與另外3名親屬，釀成4死悲劇。示意圖／取自pixabay

美國喬治亞州（Georgia）近日發生一起駭人聽聞的家庭屠殺案。一名51歲男子涉嫌在深夜持槍殺害妻子與另外3名親屬，釀成4死悲劇。案發當時，屋內3名年幼的孩子因驚恐躲進衣櫃，並由其中一名12歲的孩童報警求救，才讓這起慘案曝光。

爭吵從家裡燒到親戚家 3童躲衣櫃逃過一劫

根據外媒《Independent》報導，格溫內特縣（Gwinnett County）警察局指出，事件發生於23日凌晨，調查顯示，嫌犯爾（Vijay Kumar）與妻子多格拉（Mime Dogra）最初在亞特蘭大的家中發生激烈爭吵，隨後2人帶著12歲的孩子，前往位於勞倫斯維爾（Lawrenceville）布魯克艾維苑（Brook Ivy Court）的住所。

當時該處住所內還有另外2名分別為7歲與10歲的兒童，以及其他親屬。不幸的是，衝突並未平息反而升級為致命槍擊。警方透露，當槍聲響起時，這3名孩子機警地躲進臥室的衣櫃內，並由12歲的孩子撥電話報警。

警入屋見4屍 嫌犯於案發地點附近落網

警方接獲通報後火速趕往現場，在屋內發現4具成年人的遺體，所有死者身上均有明顯槍傷。經確認，4名罹難者分別為43歲嫌犯妻子多格拉（Mime Dogra）、33歲古拉夫·庫馬爾（Gaurav Kumar）、37歲尼迪·錢德爾（Nidhi Chandel）與38歲哈里什·錢德爾（Harish Chandel）。

所幸躲在衣櫃內的3名兒童雖然受到極度驚嚇，但身體未受傷害，目前安然無恙。警方隨後在案發地點附近發現了嫌犯庫馬爾，並順利將其逮捕。

被控謀殺與虐童 多項重罪纏身

目前，庫馬爾面臨極其嚴重的指控，警方依據案情，對其控告4項惡意謀殺罪（Malice Murder）、4項重罪謀殺罪（Felony Murder）、4項嚴重攻擊罪（Aggravated Assault）、1項一級虐待兒童罪，以及2項三級虐待兒童罪。至於這家人前往該住所的具體原因，以及究竟是何種爭執導致如此慘烈的殺機，警方表示仍在深入調查中。

印度領事館證實：1名死者為印度公民

由於案件涉及印度裔家庭，印度駐亞特蘭大總領事館隨後在社群媒體X上發表聲明，證實這是一起與家庭糾紛有關的悲劇，且受害者中有一名是印度國民。聲明中表示，「我們對這起悲慘的槍擊事件深感悲痛...嫌疑槍手已被逮捕，我們正在向遇難者家屬提供一切可能的幫助。」



