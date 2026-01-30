爸爸害的？13歲女童肚子痛竟是「胃癌末期」 醫開刀嚇傻：腫瘤像撒豆子

大陸中心／綜合報導

中國河南一名年僅13歲的少女，近日被診斷出罹患胃癌末期，醫師嘗試替她開刀治療，卻發現腹腔內「像撒豆子一樣」佈滿大大小小的腫瘤，已經無法切除。醫師進一步追查病因發現，少女長期生活在高度二手菸暴露的環境中，導致病程發展如此快速，幾乎沒有治癒的機會。

根據《紅星新聞》報導，少女被送往河南省腫瘤醫院消化科時，已經是癌症末期，原本希望能透過手術挽救生命，但一打開腹腔，所有人都沉默了，醫師只能無奈「關腹」宣告手術失敗，因為癌細胞已經擴散到整個腹腔，腫瘤密密麻麻。

醫師進一步追查病因，發現少女的父親是個老菸槍，且在家抽菸也不曾避開孩子，而菸草煙霧中含有70多種致癌物，兒童的黏膜防禦能力本來就比成人弱，長期吸入二手菸造成DNA損傷，同時削弱胃黏膜防禦能力，並可能加劇幽門螺旋桿菌的致癌作用。

「別再說在家抽菸沒關係」，院方提醒，兒童對菸害的耐受度低於成人，長期暴露風險更高，家長應該正視菸害問題，不要讓孩子成為無辜的受害者。

