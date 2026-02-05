爸爸拍《豆腐媽媽》震驚「消失17天」 拍攝現場爆受傷意外！民視回應還原現場狀況

《豆腐媽媽》拍攝跳下高台戲碼爆出意外。翻攝YouTube

有網友在Threads上發文爆料：「今天已經第17天沒有看到爸爸了。」文中並指出父親是於1月20日拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》時出意外，甚至說：「我單純而執著地希望，爸爸能回到我身邊，讓我的世界也會再次充滿溫暖和快樂。」對此發文，民視方面也做出回應。

網友的發文內容看似非常悲情，喊話：「爸爸，你在哪裡呀？怎麼去拍戲？就好久好久都沒見到你了……我好想你。」並希望有人能提供事發現場的消息或相關資訊，引發網友討論。

民視強調第一時間積極處理：負起應有責任

民視表示：「據了解，演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。」

李沛綾（左）與吳皓昇曾為《豆腐媽媽》在工地取景。民視提供

事發第一時間，民視與劇組即刻積極處理，「製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金，目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。」也強調未來會對安全做更嚴格把關。



