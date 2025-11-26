爸爸撐不住了！韓元狂貶… 南韓父勸「赴美留學兒子」：先回來當兵吧

韓元不斷貶值，赴美的南韓留學生，學雜費支出大漲。韓元與美元示意照。路透社資料照



據南韓媒體今天（11/26）報導，近來韓元狂貶，甚至在一般銀行櫃檯，韓元兌美元的匯率，都已經超過1500韓元，有南韓父親受訪表示，自己的兒子在美國留學，但在匯率變動的情況下，小孩的學雜費支出，已經讓他不堪負荷，他更勸孩子：「明年先回來當兵吧。」

據《東亞日報》報導，本月25日南韓外匯市場，韓元兌美元的匯率來到1472.4韓元，同日下午3時30分左右，在仁川國際機場的換匯櫃檯，韓元兌美元的匯率已突破1530韓元，即便在一般銀行櫃檯，如果沒有提供匯率優惠，韓元兌美元的匯率也超過1500韓元。

在韓元狂貶、美元價格不斷飆高的情況下，赴美的南韓遊客、留學生、駐外員工紛紛勒緊褲帶，赴美國波士頓參加就業博覽會的南韓大學生姜某透露：「今年9月預定膠囊旅館時，住5晚的價格約80萬韓元（約1.7萬元台幣），最近在當地結帳，竟然飆升至90萬韓元（約1.9萬元台幣）。」

姜某說道：「我只能抓緊預算過日子，靠便利商店2美元的『咖啡加瑪芬麵包組合』（約62元台幣），勉強撐下去。」

白某去年送自己的孩子，進入波士頓的大學就讀，但今年韓元兌美元匯率，比去年上漲約10%，如果明年繼續維持這樣的匯率，白某支援小孩的學雜費，將從目前的一年1.5億韓元（約320萬元台幣），增加至一年1.7億韓元（約360萬元台幣），白某受訪時說：「我正在勸兒子，明年先回來韓國當兵。」

現在派駐紐約的南韓企業員工宋某說明：「生活費都是用美金支付，但薪水卻是領韓元，如果把月薪換成美元，以1500韓元的匯率來說，生活真的很吃力，連暖氣都不敢開」、「以前剛來美國時，常常去餐廳吃飯，現在已經很久沒有外食了，甚至自己在家做泡菜來配，以前在韓國都沒做過泡菜呢。」

