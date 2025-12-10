爸爸是李文忠反倒受限…李昆穎指父子共識「靠自己」：投入板橋力拚第五席…盼有機會被刮目相看

民進黨新潮流大老李文忠兒子李昆穎先前宣布投入2026民進黨新北市議員板橋選戰，原先傳出勤跑地方時沒甚麼知名度，但自新系大老段宜康發文力挺新北市議員戴瑋姍連任後，開始令外界注意到他。李昆穎今（10日）上電台節目《新聞放鞭炮》坦言，父親離開板橋20年了，加上政二代條款加嚴，初選反而無法得到年輕或新人加成，在板橋並無優勢。但他表示，投入前早已與父親有共識，初選要完全靠自己，希望勤跑地方爭取支持，有機會令大家刮目相看。

廣告 廣告

李昆穎提到，自己從國中、高中到大學，一路以來的環境其實跟政治完全無關，至於想走上從政，可能是因小時候受到父親的影響深刻，雖然沒有在政治環境下成長，但他過去都會在晚上收看政論節目，逐漸關心社會議題。



李昆穎說，2014年的318學運對他有很大的啟發，那時考研究所剛放榜，看到有高中生、大學生對國家議題非常熟悉，因此相當震撼，而自己當時則不太了解。他也說，本身是台大土木工程碩士，以前讀書時沒想過未來會從政。



談到先前新潮流大老段宜康發文支持戴瑋姍，才讓自己有一次大曝光，李昆穎說，新人初選最困難的一點就是知名度，所以即便外界可能認為是段委員在切割他，事後來看對知名度其實有所幫助，讓大家可以進一步認識他，地方上則要靠自己勤跑。



李昆穎說，過去民進黨在新北都是提名五席，現任有四席議員皆為女性，加上目前表態投入的自己，剛好五名，但如果黨中央提到六名，就可能會分票，因此原則上應該是提名五席。是否會擠壓到新潮流僅一席的空間，他表示，每個派系都有佈局考量，是否能幫黨內爭取更多支持，希望有機會被刮目相看。



李昆穎坦言，因政二代條款自上屆開始加嚴，自己初選沒有年輕加成、新人加成，並坦言其實板橋選區對他也沒有優勢，畢竟父親李文忠已經離開20年了。



李昆穎說，在研究所畢業後先是去當替代役，後來因受318學運影響，想了解國會運作，當時父親知道自己想投入政治是反對的，認為他有很好的專業和學經歷，應該走擅長的領域，因此父親說做就要自己去投履歷，於是前前後後傳真履歷、致電給20幾名委員，但全軍覆沒。



李昆穎表示，之後才知道，第一自己沒有法治背景，第二是立法院已經開議，該找好助理的委員應該都找好了；後來是因交大土木工程系教授劉俊秀過去為環保聯盟出身，某次一起爬山時得知他的志願，遂幫忙連絡環保聯盟，推薦他去環保立委代表的辦公室，開啟了第一份政治工作。



李昆穎說，一路經歷過2016新北市長選舉在蘇貞昌板橋競選辦公室、蘇巧慧國會辦公室，到了中央黨部才去吳思瑤國會辦公室；再到賴清德時任副總統的外部辦公室，賴總統因很重視第一線、百工百業的聲音，當時邀請他來跑產業界、公協會了解各方意見。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網、段宜康臉書)

更多放言報導

吳音寧若接台肥董事長「年薪600萬元」？李文忠對比總統薪資「不免肥貓之譏」...蔡易餘回應「就是公司制度」：無需改進

趙少康籲中共制止網軍...李忠憲喊話「不邀我來談《數位國土保衛戰》嗎？」趙本人未回應