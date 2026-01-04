爸爸的遊戲秘密基地被徵收！壁櫥獨享變身「父女3人網咖」太幸福

日本一位父親在社群 X（推特）上分享了自家遊戲空間長達數年的演變史，引起許多網友的討論。這位父親最初在 2019 年時，於用家中壁櫥內打造了一個只屬於自己的私人遊戲空間，希望能擁有一個獨處放鬆的地方。卻沒想到 6 年時間過去，這簡單、隱密的小天地，已經在 2026 年變成父女 3 人的遊戲空間。

親子一起玩遊戲，讓網友覺得溫馨。

隨著時間推移，這個秘密基地經歷了或許當年連父親也想不到的變化。2019 年時，先是 2 名女兒跑來一起玩遊戲；到了 2024 年時，原本專屬於父親的空間開始受到女兒們更多的關注，父親又加入了一個大螢幕讓小孩可以跟著玩遊戲或是看動畫。

最後在 2026 年曝光的最新照片中，這個空間已經徹底轉型，壁櫥前方不只保留了原有的設備，還額外增設了兩台螢幕、暖桌設備，演變成一個配備三台螢幕、能夠讓父女三人同時遊玩的家庭遊戲空間。

雖然這位父親原本夢想的「獨處空間」被兩個女兒「強行徵收」並擴建，但他無意間打造出的成果卻意外溫馨。網友們紛紛留言笑稱：「爸爸的祕密基地被搶走了」、「只要內心覺得女兒可愛，父親便毫無勝算…但這確實成了一個幸福的空間」最後該父親也表示：「孩子們漸漸長大，橫向空間變得越來越窄，因為不斷進行擴張，回過神來才發現變成這樣了…」