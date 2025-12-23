爸爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」！麻衣崩潰曬爺孫照哭喊：會一直陪你

記者蔡維歆／台北報導

麻衣2023年與王泉仁離婚。（圖／翻攝自麻衣IG）

日籍藝人佐藤麻衣2023年與王泉仁離婚後，原本打算積極回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，全家陷入低潮，她也因此暫停工作。今年5月，麻衣曾透露父親已完成手術，仍需住院化療、腫瘤尚未完全清除，沒想到如今病況惡化。麻衣昨（23日）透過IG限時動態吐露心聲，哽咽父親的生命已進入倒數，坦言「只剩幾天...」令人不捨。

麻衣貼出一張爸爸抱著兒子的照片。（圖／翻攝自IG)

她日前發文，寫道：「謝謝我爸爸給孫子無限的愛，慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過，捨不得捨不得。」她還寫道：「前幾天爸爸用跟我小小聲『有了很多美好回憶』，我2週不停流淚，剩下不知道幾天，我會繼續一直陪爸爸。」

廣告 廣告

麻衣也貼出一張爸爸牽著兒子的背影，透露爸爸對她說的話，面對父親生命倒數，她崩潰地說：「前幾天爸爸用跟我小小聲『有了很多美好回憶』，我這2週不停流淚，剩下不知道幾天，我會繼續一直陪爸爸。」慈愛畫面讓人忍不住鼻酸。

更多三立新聞網報導

101光雕秀遭疑「國難當前不宜舉辦」！賈永婕出面回應了 7字洩心聲

越南女子為何成台灣外籍配偶首選？背後原因曝光：是男人都懂

比除濕機更強！他家裝「1電器」用過回不去 衣服速乾、電費超省

獨家／跨年再也沒大S了！Makiyo淚崩曬「右手刺青」 內幕曝光惹鼻酸

