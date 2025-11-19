爸爸胡瓜「意外碰胸籃籃」炎上！ 被問建議拿掉單元？小禎這樣說

小禎受邀出席品牌活動。（W.SHOW提供）

胡瓜主持民視《綜藝大集合》，近日到雲林出外景，錄影時玩招牌遊戲「投懷送抱」，胡瓜親自上陣示範，卻誤觸籃籃胸部遭網友炎上，胡瓜女兒小禎（胡盈禎）今（19日）出席保養品牌十週年代言活動，也發聲表示男女在遊戲過程肢體碰觸難免，但如果讓女生感到不舒服一定會「大義滅親」外，更意外爆出籃籃男友，新聞曝光後籃籃也透過經紀公司發聲表示，小禎把一起吃飯的男性友人當成是她的對象，並強調自己目前仍是單身。

胡瓜錄影示範遊戲誤觸籃籃胸部遭炎上，小禎今出席記者會表示，昨與爸爸胡瓜通電話，胡瓜表示「籃籃就是他另一個乾女兒，他跟籃籃男朋友都這麼好，昨天覺得有一點難過，因為他已經很努力在用自己的方式避嫌，那個節目有很多啦啦隊女孩，他覺得找別人示範更不恰當，籃籃跟他那麼久，所以他找她是示範最適合。」

對於錄影意外胡瓜碰觸胸部，籃籃也透過經紀公司表示：「那是遊戲中的意外接觸～錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」小禎在記者會上被問到節目單元是否要拿掉？她認為決定權在製作單位，僅表示「如果有危險性，應該就要拿掉。」

