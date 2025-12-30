爸爸胰臟癌病逝！曾來台和前親家王文洋「最後的晚餐」 麻衣14字證實

佐藤麻衣的爸爸病逝。翻攝IG@mai_sato_1113

45歲日籍藝人佐藤麻衣先前才在IG限動曬出爸爸、小孩的合照，感傷父親生病只剩下幾天，沒想到今日就傳出消息，她罹患胰臟癌的父親在28日晚間已經離開，對此，麻衣也以14字證實消息，「給我時間整理心情，謝謝大家關心！」

據《鏡週刊》報導，麻衣的父親去年確診胰臟癌二期，近來病況逐漸惡化，在2個月前就已經狀況不樂觀，然而當時他還是堅持帶孫子到台灣和前親家王文洋聚餐，儘管胃口不佳，他還是將所有牛排吃完，就連主治醫師很驚訝，這次聚餐也完成一家團聚的願望。

先前麻衣就曾在限動曬出爺孫同框的背影照，她當時也分享，爸爸突然小聲向她說：「有了很多回憶。」讓她格外不捨，只能表示：「我這兩週不停流淚，剩下不知道幾天，我會繼續一直陪爸爸。」當時似乎已經有預兆，她也感嘆：「謝謝我爸爸給孫子無限的愛，慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過，捨不得捨不得。」



