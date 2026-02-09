爸爸胰臟癌病逝！金賢姈凌晨曝噩耗 經紀公司證實了

韓籍啦啦隊女孩金賢姈。（圖／翻攝自金賢姈 IG）





去年來台發展的啦啦隊女孩金賢姈擁有「核彈芭比」稱號，活潑大方的性格讓她來台就累積高人氣，豈料，今（9日）凌晨無預警拋噩耗，透露本來將出席的應援活動將由同事代班，而經紀公司也做出回應。

韓籍啦啦隊女孩金賢姈凌晨和粉絲表達父親離世，並將缺席應援的消息。（圖／翻攝自金賢姈 IG）

韓籍啦啦隊女孩金賢姈凌晨和粉絲表達父親離世，並將缺席應援的消息。（圖／翻攝自金賢姈 IG）

金賢姈分別在棒球、籃球和排球進行啦啦隊活動，在台灣是加入了職籃桃園台啤永豐雲豹的「電豹女」，今日本在「議政府KB保險明星」排球場有應援的她，凌晨黑底白字透露父親離世，由同事代班的消息。

廣告 廣告

對此，詢問金賢姈經紀公司2s娛樂，經紀人表示：「金賢姈的父親已於8日於醫院安詳辭世，享年54歲。父親罹患胰臟癌約6年，期間病情一度好轉，惟於今年1月初經醫師評估後，正式宣告已無進一步治療方式，隨即轉入安寧病房。」

並透露在父親最後的時光中，金賢姈始終陪伴在側。雖然遺憾未能擁有更長久的父女時光，但看見父親不再承受病痛折磨，內心亦感到一絲安慰。「感謝各界的關心與體諒。後續工作安排將以球隊公告為準，賢姈也會盡快調整好狀態，期待不久後再次與大家見面。」



【更多東森娛樂報導】

●李雅英捐29萬給兒福聯盟挨轟！經紀公司793字致歉

●返台過年竟成永別！曹蘭舅舅劉淞山「心臟動脈剝離」病逝 享壽72歲

●李千娜《世紀血案》失言遭抵制 文總最新回應曝光

