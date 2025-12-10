爸爸被診斷癌症！韓援啦啦隊證實了 親揭病況：換我照顧他

金渡兒透露爸爸罹癌的消息，幸好手術很成功，目前正在休養康復中。（圖／IG@doa_1224）

中信兄弟啦啦隊韓籍成員金渡兒，靠著甜甜的笑容、熱情又親民的性格以及性感的身材，來台發展順遂，吸引大批粉絲追隨。不過最近有好一段時間都沒她的消息，直到今（10日）她才終於發聲透露爸爸罹癌一事，令網友們好擔心。

金渡兒發文透露，最近家裡發生了一件大事，原來在11月初爸爸意外罹患癌症，讓作為女兒的她當下震驚又難過，「但因為有等待我的粉絲和要守護的家人，我不想表現出來。所以我努力在既定行程與直播中呈現明朗的一面。」也是她近幾天沒有消息的主要原因。

幸好，金渡兒爸爸的手術相當順利，目前正在康復中，「一直為家庭付出的爸爸，接下來就換我來照顧他了！（我要更努力賺錢！）」最後，金渡兒也承諾，她很快就會來到台灣與大家見面，「好久不在台灣活動，請大家多多期待。」

她不忘曬出和爸爸在台灣的開心合照，直呼「要快快康復，我們一定要再一起來喔」。貼文也湧入眾多網友前來關心，「加油！渡兒爸爸保重啊」、「渡兒加油！祝爸爸早日康復」、「手術成功真是太好了，好好照顧爸爸直到康復再來，健康最重要」、「Doa辛苦了！爸爸要早日康復喔」、「加油我的寶寶」、「太棒了，渡兒爸要趕快康復ㄟ。」經紀人乖姐也在底下暖心回應：「渡兒加油！愛你」。

