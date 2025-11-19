「爸爸要我回家上班！」 黃仁勳把調酒師兒子與甜點控女兒變科技新星

黃仁勳一雙兒女都在老爸多年來軟硬兼施下，進入輝達工作，圖左為兒子黃勝斌、右為女而黃敏珊。

大部分美國科技公司創辦人的後代，多是當個快樂的大股東就好，比如說賈伯斯的小女兒現在就是個快樂的模特兒兼網紅，但輝達執行長黃仁勳卻不斷鼓勵、軟硬兼施地希望自己的一雙兒女來輝達上班，兒子黃勝斌目前已是機器人業務的負責人、女兒黃敏珊更是Omniverse的資深行銷總監，一雙兒女在輝達的工作內容，都與現在當紅的「AI鏟子」GPU業務無關，卻都是輝達GPU落地應用、協助延續輝達霸業的新興事業。

黃仁勳兒子黃勝斌雖然在大學期間，曾在輝達台灣分公司實習了幾個月，但畢業後就搬來台灣，先是在台大密集學習商用中文，2013年便與朋友一起在台北開設酒吧，更曾被提名為亞洲前50大酒吧。黃勝斌當調酒師與酒吧老闆好幾年後，他先去麻省理工學院進修人機介面設計、AI商業決策的短期課程，才終於在2022年響應爸爸多年來的「感召」，進入輝達。

女兒黃敏珊則比哥哥更早加入輝達，她早在2020年，就在黃仁勳不斷的「招手」下進入輝達。根據黃敏珊的LinkedIn資訊顯示，她應該是個廚藝愛好者、對餐飲業很有熱情，她曾遠赴巴黎知名的廚藝學校藍帶學院，學習怎麼當甜點主廚，畢業後則去了藍帶學院繼續進修關於餐飲旅館業、醇酒銷售的管理，並在全球奢侈品龍頭LVMH集團工作了3年多。

黃敏珊進入輝達後從MBA實習生做起，接著便投身於被黃仁勳視為「零個十億美元市場（zero billion dollar market）」（意即未來有無限潛力，但此時還未被看見的商機）的Omniverse，這是一套輝達專門為了虛擬世界與實體世界協作，而能夠在電腦內針對真實物理情況做即時模擬的軟體，隨著智慧製造的普及，Omniverse的應用越來越多，現在黃敏珊已是輝達Omniverse資深產品行銷總監。

外界對黃敏珊的評語是她很積極，在今年COMPUTEX期間，常常看見她穿梭在台灣多家機器手臂、智慧製造的攤位，眼睛亮亮的、臉上掛著很滿意的笑容，看著合作夥伴透過輝達Omnivese所打造的產品。



