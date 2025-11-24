「爸爸要求用我名字貸款...」經濟拮据仍硬買千萬房？ 房東收回租屋她崩潰：逼上絕路
「我爸就開始變得神經兮兮，他很怕又會再次被房東趕出去。」一名女網友在Dcard發文，透露家庭因租屋遭房東收回而面臨買房壓力。她指出，爸爸堅持購買市價約1,000萬的3房2衛電梯大樓，並要求以她的名字申請「新青安」貸款，僅憑全家湊出的200萬頭期款，讓她崩潰直呼：「根本就是要把我們家逼上絕路！」
家庭經濟拮据 父母年長
原PO表示，家裡經濟狀況並不寬裕，父母都是工人出身，爸爸已退休，靠兼職維持收入；母親即將退休；姊姊正準備公職考試暫時無工作，她本人仍在念書兼職打工，薪水僅基本工資。
200萬頭期款買千萬房 可行嗎？
雖然房東將房屋收回，但若原PO他們想買下的話願意出售，「我爸就是硬要買下目前租的房子」，計畫動用母親130萬退休金、存款50萬、兩姊妹共30萬，湊成200萬頭期款，其餘貸款則由原PO名下承擔8成房貸。
女網友擔憂：買房壓力恐落在自己身上
她在文中指出，這樣的方式對家庭風險極大，擔心貸款下來後，父母年紀漸長、收入有限，還房貸壓力最終可能落在她身上。她認為，即便要買房，也應該選擇自己可承受的範圍，而非高於能力的物件。
網友怎麼說？現在買房值得嗎？
貼文曝光後，網友紛紛勸原PO三思：「印象中中古屋貸不到8成吧 建議請妳爸媽三思再三思 請妳貸款相當於房貸是妳要揹喔」「告訴他們其實沒有選擇，你們目前的能力最多就負擔700萬以下的物件」「動用所有存款買房風險太大，萬一發生變故可能身無分文」「感覺要你們背負他們兩老安逸的退休人生，一買下去你們就完全不用想享樂了」
也有網友感嘆指出：「其實也不能怪你爸沒房才落得這般田地。真正有問題的是台灣畸形的房價、落後的租屋制度，還有不存在的居住正義。有房的人只是在這個不公平的國家裡比較幸運而已」「看你的留言真的好心疼 一般人的真實生活就是這麼血淋淋」
不過也有持不同觀點的網友分析：「房子買下來是資產不是負債，退一步說，就算以後你們無力負擔房貸，就把房子賣掉就好，房子不是一個脫不了手的產品，你可以去比較一下，現在房子的房貸跟租房的新租金，我想你會覺得房貸划算。」
