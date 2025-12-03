爸爸走了沒錢葬！台中警拆穿女網友謊言 保住老翁普發現金1萬元

認識僅7天，對方表示父親剛過世、無力籌措喪葬費，向陳老先生借1萬元。（圖：烏日分局提供）

一名75歲陳姓老翁，日前透過通訊軟體結識一名女網友，雙方相談甚歡。豈料認識僅7天，對方表示父親剛過世、無力籌措喪葬費，向陳老先生借1萬元。陳男同情心大噴發，急奔郵局要匯款，所幸行員察覺有異通報警方。台中市警局烏日分局龍井分駐所員警火速趕抵，聯手戳破這場「假交友」詐騙，成功保住陳先生剛領到手的政府普發一萬元。

龍井分駐所日前中午時分接獲轄內郵局通報，表示有民眾疑似遭詐騙。員警到場後檢視陳男與女網友的對話紀錄，發現這是典型的「假交友」詐騙手法。對方不僅以甜言蜜語讓陳先生陷入陷阱，更在短短一週內便以悲情牌借錢，且提供的匯款帳戶竟為陌生男子的名字，加上不斷催促匯款，種種跡象皆顯示為詐騙集團的標準劇本。

經了解，75歲陳先生遇陌生女子主動加好友，對方噓寒問暖。隨後女子謊稱父親腦溢血驟逝，家中經濟拮据無法安葬，陳男聽聞後於心不忍，想利用政府普發的1萬元來幫助女子度過難關。員警耐心解說詐騙集團慣用手法，並指出「匯款帳戶與女子身分不符」的關鍵疑點。在員警與行員的積極勸說下，陳老先生打消匯款念頭，頻頻感謝員警與行員幫他守住這筆「小確幸」！

烏日分局分局長劉雲鵬表示，近期政府推動普發現金政策，詐騙集團常趁勢搭上時事，結合假檢警、釣魚網址或假冒親友借貸等手法設局。呼籲民眾在開心領取政府補助時，務必提高警覺，若遇可疑情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案求證。（張文祿報導）

◆心中有懷疑，請撥打電話165反詐騙諮詢專線。