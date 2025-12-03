爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元

cnews204251203a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名75歲陳姓男子，透過通訊軟體結識了1名女網友，雙方相談甚歡。不料認識僅7天，對方竟誆稱父親剛過世、無力籌措喪葬費，要借款新台幣1萬元。台中市烏日警分局表示，陳男同情心大噴發，急奔郵局匯款，所幸行員察覺有異通報警方。轄區龍井分駐所員警火速趕抵現場，聯手戳破這場「假交友」詐騙騙局，成功保住陳男剛領到手的政府普發現金1萬元。

烏日警分局表示，轄區龍井分駐所員警，當天中午12時55分許，接獲轄內郵局通報，指稱陳姓老翁疑似遭詐騙。員警到場後檢視陳男與女網友的對話紀錄，發現這是典型的「假交友」詐騙手法。對方不僅以甜言蜜語，讓陳男陷入愛情陷阱，更在短短1週內便打出悲情牌借錢，而且提供的匯款帳戶，竟是陌生男性所有，加上不斷催促匯款，種種跡象皆顯示為詐騙集團的標準劇本。

警方表示，陳男日前遇陌生女子主動加好友，在對方噓寒問暖的攻勢下，誤以為遇見真愛。隨後女子謊稱父親腦溢血驟逝，家中經濟拮据無法安葬，陳男聽聞後於心不忍，想利用政府普發的1萬元補助金，幫助「女友」度過難關。

烏日警分局長劉雲鵬表示，近期政府推動普發現金政策，詐騙集團常趁勢搭上時事，結合假檢警、釣魚網址或假冒親友借貸等手法設局。呼籲民眾在開心領取政府補助時，務必提高警覺，若遇可疑情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案求證，以免普發的現金反淪為詐騙集團的提款機。

照片來源：台中市警方提供

