爸爸50歲退休已領逾3000萬 昆蟲達人諷年金爭議：謝謝藍白

藍白無視民調近6成國人支持年改，日前在立院強勢通過停砍公教年金，退休公務人員所得替代率回溯至2023年。「昆蟲達人」張永仁透露，93歲的爸爸曾任中科院海軍上校，不到50歲就提早退休，退休金至今已領超過3000萬元，以反諷語氣感謝藍白選民，高呼「我老爸領更多就是我領更多」。

「昆蟲達人」張永仁在臉書粉專透露，父親曾任中科院海軍上校，未滿50歲就經過前總統蔣經國批准提早退休，如今高齡93歲，累計領取的退休金已超過3000萬元。他表示父親每年過年都會發給子女紅包，家族4兄弟加上各自的老婆共8人，都能拿到父親給的大紅包，「厚度大約1公分」，顯示父親退休生活不僅經濟無虞，還能資助子女。

張永仁以諷刺口吻表示，爸爸花不完的以後變遺產，他還能分到4分之1：「何德何能是吧？感謝啊怎麼可以不感謝！謝謝一堆不是軍公教還票投藍白的北區，我老爸領更多就是我領更多。」並點名票投藍白的50歲以下軍公教選民，認為立法院通過的相關修法，對未來世代的退休保障造成影響，「等你屆齡退休時年金早就破產，萬一真領不到那就恭喜啊！」

銓敘部長施能傑日前分析，沒修法的狀況下，退撫基金可能於2049年破產，若修法提早停止調降所得替代率，將早3、4年破產。總統賴清德發文砲轟公教年金停砍是走回頭路，強調年金涉及世代正義，不該走回頭路，要朝野都再三思考。





