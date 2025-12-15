爸爸50歲退休至今領逾3000萬！ 昆蟲達人：真心謝謝藍白選民

「昆蟲達人」張永仁近日透露，年紀高達93歲的爸爸從50歲退休至今，已領取超過3,000萬退休金。（示意圖，本刊資料照）

國民黨上週在立法院以人數較多優勢下，三讀通過反年改相關修法，引發外界熱議。「昆蟲達人」張永仁近日po文透露，自己的爸爸本來是中科院海軍上校，50歲不到就由蔣經國批准提早退休，現在爸爸已經93歲，「領過的退休金早已超過3,000萬」，如今國民黨、民眾黨立委又聯手通過反年改相關修法，讓他直呼「真心謝謝藍白選民」。

針對立法院日前三讀通過反年改相關修法，張永仁前（13）日於臉書po文，提到自己的爸爸原本是中科院海軍上校，50歲不到就由蔣經國批准提早退休，現在爸爸已經高齡93歲，領過的退休金早已超過3,000萬。

廣告 廣告

立法院日前三讀通過反年改相關修法。（鏡報李智為攝）

張永仁也不忘感謝投改給藍白的選民，因為在立法院反年改修法後，爸爸能夠領到更多的錢，「信不信，這幾年來每年過年，我們四兄弟夫妻8人都會拿到老爸給的一疊大約1公分的大紅包。」

最後張永仁反諷，票投給藍白的50歲以下軍公教選民，「你們也沒聰明到哪裡去」，被立法院藍白惡修的反年改惡法所致，「等你屆齡退休時年金早就破產，萬一真領不到那就恭喜戲鶴啊！」

更多鏡週刊報導

卓榮泰po黑白照 親吐從議員助理當起40年信念：善盡民主憲政守門人職責

馬桶公司得標軍購案？爆馬英九時期這公司也搶下5.94億軍品訂單 公告曝光

黎智英「荒腔走板」判決書曝光 她無奈：香港民主、法治早被摧毀