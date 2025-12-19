爸爸LINE帳號被刪！意外「掉出千顆洋蔥」惹哭網

生活中心／李明融報導

在數位通訊時代LINE 已成為台灣人儲存珍貴回憶的重要空間，根據 LINE 官方說明，「電話號碼」是辨識身分的關鍵基準，因此許多使用者往往都會透過手機號碼綁定帳號。近日有網友在Threads上發文PO出截圖，表示「我爸的LINE，沒了...」，並提醒自己深呼吸、不要哭，留言區意外掉出千顆洋蔥，其他網友分享家中長輩、愛人離世後，保留聊天室的對話紀錄，難過表示「好想再收一張長輩圖」感動萬名網友，該貼文吸引超過311萬人觀看。

一名網友PO出爸爸的對話截圖，只見該帳號顯示「沒有成員」。（示意圖，非當事人／民視新聞網）一名網友在Threads以「日常廢文」作為主題發文，PO出一張爸爸的聊天室截圖，只見該帳號沒有大頭貼，名稱也顯示「沒有成員」，似乎帳號遭到移除，該帳號的最後訊息是在今年5月5日，回應「謝謝寶貝女兒的關心」，原PO內文寫道「啊!!我爸的LINE，沒了...深呼吸深呼吸深呼吸，不可以哭哭!!!」，有網友好奇為何帳號不見，原PO回應網友「應該是門號沒了，可能我爸沒有綁定Email」，貼文一出，有超過311萬人瀏覽，並有數千則留言。

大批網友看到截圖，紛紛想起離世的親人。（示意圖，非當事人／民視新聞網）

網友看到該篇貼文，紛紛想起自己離世的親人、愛人，紛紛PO出聊天室截圖回憶「我也會跟媽媽講事情，但現在很克制，不想看見她在置頂第一個」、「母親過世三年，薄緣，互不理解，生前Line被我封鎖，事後整理遺物淚崩」、「好想再收一張長輩圖」、「爸爸跟男朋友都當小天使四年多了，門號都還沒消失」、「我也很常跟媽媽說很多秘密」、「看到『爹離開聊天』心都碎了」、「禮拜二不常回家的爸爸才留言會回家吃飯，禮拜四凌晨就走了，當時家中最後一句話還是我說妹妹可以看到爸爸了，沒想到是最後一次看到」、「看到這篇文我突然覺得爸爸離開了五年我應該釋懷了，就打開之前的訊息才發現，以前覺得很囉唆的內容，裡面滿滿的都是的關心，有夠後悔」、「爸爸離開後，我們沒有去留門號，結果有一天LINE的爸爸從沒有成員，變成一個女生大家真的要好好保留門號」、「雖然我跟我爸不熟，不過他上次我生日前第一次跟我說想我了」。

